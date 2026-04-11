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Remo e Vasco empatam por 1 a 1 após atraso causado por chuva no Brasileirão

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de abril de 2026 22:54

Na tarde deste sábado (11), a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com duas partidas. No estádio Mangueirão, em Belém, Remo e Vasco empataram em 1 a 1. O jogo foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Devido à forte chuva que atingiu a cidade, o início da partida sofreu um atraso de 30 minutos, pois o gramado estava coberto por poças d’água pouco antes das 16h30 (horário de Brasília), horário previsto para o início do confronto.

O Vasco abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo. Após cruzamento do volante Thiago Mendes pela esquerda, o atacante Andrés Gómez dominou a bola, escapou da marcação e marcou o gol.

Aos 38 minutos, o Remo igualou o marcador. O meia Diego Hernández cobrou falta, e o zagueiro Marllon cabeceou para o gol, garantindo o empate para o Leão Azul.

Com o resultado, o Remo permanece com oito pontos, figurando entre os quatro últimos colocados na zona de rebaixamento. Já o Vasco soma 13 pontos e está na metade da tabela.

No outro jogo da rodada, o Vitória venceu o São Paulo por 2 a 0 no Barradão, em Salvador. Os gols foram marcados pelo zagueiro Cacá, após desvio de Nathan Mendes, e pelo lateral Ramon, que recebeu passe de calcanhar do volante Baralhas.

Com a vitória, o Vitória alcançou 14 pontos, ficando uma posição à frente do Vasco. O São Paulo, com 20 pontos, perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Palmeiras, que tem 25 pontos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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