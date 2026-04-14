Defesa Civil reconhece emergência em seis cidades do Acre após fortes chuvas

Seis municípios do Acre tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil devido ao grande volume de chuvas registrado em abril. A medida foi publicada nesta terça-feira (14) no Diário Oficial da União, por meio da Portaria n° 1.188, e passa a valer imediatamente.

As cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Rodrigues Alves e Tarauacá foram diretamente afetadas pelas enchentes, que atingiram cerca de 40 mil pessoas, incluindo populações urbanas, rurais e ribeirinhas.

Segundo dados do governo do Acre, algumas regiões registraram até 280 milímetros de chuva nos primeiros dias do mês. Os principais rios do estado ultrapassaram ou se aproximaram das cotas de transbordamento. Em Cruzeiro do Sul, o nível do rio chegou a 14,06 metros, ultrapassando a cota de 13 metros. Já em Feijó, o rio atingiu 12,34 metros.

O governo estadual alerta para prejuízos na infraestrutura, mobilidade e na agricultura de subsistência, além de famílias desalojadas e desabrigadas. Com o reconhecimento federal da situação de emergência, os municípios podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil.

Os pedidos de apoio devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), onde as equipes técnicas da Defesa Civil Nacional avaliam as necessidades apresentadas pelas cidades.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br