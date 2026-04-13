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Petrobras anuncia retomada das obras da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 13 de abril de 2026 23:29

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (13) que irá retomar as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O projeto, que estava paralisado desde 2015, faz parte do Plano de Negócios 2026-2030 da estatal e contará com um investimento estimado em cerca de US$ 1 bilhão para sua conclusão.

A expectativa é que as obras sejam reiniciadas ainda no primeiro semestre deste ano, com previsão de início das operações comerciais em 2029. A decisão de retomar o empreendimento foi tomada após a Petrobras voltar a investir no segmento de fertilizantes a partir de 2023.

Quando estiver em funcionamento, a unidade terá capacidade para produzir aproximadamente 3.600 toneladas diárias de ureia e 2.200 toneladas de amônia, sendo 180 toneladas de amônia destinadas à comercialização. A produção atenderá principalmente os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, regiões de destaque no agronegócio nacional.

A amônia é utilizada como matéria-prima nos setores de fertilizantes e petroquímico, enquanto a ureia é o fertilizante nitrogenado mais consumido no Brasil, com demanda anual de cerca de 8 milhões de toneladas. O produto é essencial para culturas como milho, cana-de-açúcar, café, trigo e algodão, além de ser utilizado como suplemento alimentar para animais ruminantes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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