Operação Goose Delivery combate tráfico de drogas em Cambé e região

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Polícia Civil deflagrou a Operação Goose Delivery na cidade de Cambé e em municípios da região metropolitana de Londrina, com foco no combate ao tráfico de drogas.

A ação mobilizou um grande contingente de segurança, incluindo equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, além da Guarda Municipal de Londrina, que atuou com o apoio do canil. A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em diversos pontos suspeitos de comercialização de entorpecentes.

Em Cambé, uma das equipes da Polícia Civil localizou um dos alvos no Jardim Novo Bandeirantes. Durante a ação, foram apreendidas aproximadamente 1.140 porções de cocaína, resultando na prisão de um homem de 25 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico. Estima-se que o prejuízo causado ao ponto de venda de drogas supere R$ 57 mil, considerando a quantidade e o valor de mercado da substância apreendida.

Outros pontos da cidade também foram alvos da operação, resultando em mais uma prisão e na apreensão adicional de drogas. A ação foi considerada exitosa pelas forças de segurança e representa mais um passo importante no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes na região.

A Polícia Civil de Cambé conduziu a operação com apoio estratégico do Grupo de Choque da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Londrina, reforçando a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança pública.

A operação Goose Delivery faz parte de um esforço contínuo das autoridades para coibir o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população.