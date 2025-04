Blitz da Polícia Militar resulta na apreensão de quatro motocicletas no Jardim Ana Rosa, em Cambé

Na quarta-feira, 9 de abril de 2025, equipes da Rádio Patrulha Auto (RPA) e da Patrulha Rural da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PMPR, realizaram uma operação de fiscalização de trânsito no Jardim Ana Rosa, em Cambé.

A blitz foi realizada na Avenida Antônio Raminelli, na altura do número 500. Durante a ação, foram abordados diversos condutores e constatadas infrações de trânsito. Como resultado, quatro motocicletas foram apreendidas por apresentarem irregularidades como ausência ou inadequação de equipamentos obrigatórios, escapamentos adulterados, licenciamento vencido e condução de veículo por pessoa não habilitada (sem CNH).

As infrações foram devidamente registradas e os autos de infração lavrados conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e garantir a regularidade da documentação e das condições dos veículos em circulação na região.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, operações como essa são parte do trabalho contínuo de fiscalização e prevenção, contribuindo para a ordem e segurança pública no município.