Festa do Trabalhador em Cambé terá shows, serviços, torneio de futebol e lazer para toda a família

A Prefeitura de Cambé realiza no próximo dia 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador. O evento será realizado no Centro Esportivo Castelo Branco, a partir das 9h, com entrada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados a instituições e projetos sociais do programa municipal “Cambé que Acolhe”.

A celebração, que já se consolidou no calendário cultural da cidade, tem como objetivo valorizar os trabalhadores cambeenses, promovendo um dia de lazer, cultura e serviços gratuitos para toda a população. A programação inclui apresentações musicais das bandas Café Society, Renan Rodriguez com o grupo Pagodiei e Rancheiros de São Paulo.

Além dos shows, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com food trucks, brinquedos infláveis para as crianças no espaço kids, serviços municipais de utilidade pública, espaço inclusivo para pessoas com deficiência e a fase final do tradicional Torneio de Futebol Primeiro de Maio, que reúne equipes locais em uma disputa amistosa e festiva.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância da iniciativa. “As famílias de Cambé merecem um dia como esse. Trabalham o ano todo, nos ajudam a fazer um município melhor, e também precisam de lazer, de uma programação como essa, com futebol, serviços, brinquedos para as crianças. Queremos que todos venham e curtam esse dia com a gente”, afirmou.

A Festa do Trabalhador reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da classe trabalhadora e o fortalecimento da convivência comunitária por meio de eventos acessíveis e inclusivos.