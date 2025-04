Trabalhadores da Limpa Tech paralisam atividades em Cambé por atraso salario

Na manhã desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, funcionários da empresa Limpa Tech, prestadora de serviços terceirizados para a Prefeitura de Cambé, realizaram uma paralisação em frente à sede do SAMU, localizada no município. O motivo foi o atraso no pagamento dos salários, que, segundo os trabalhadores, deveria ter sido efetuado ainda no início da semana.

A situação gerou apreensão entre os profissionais, que alegam já terem enfrentado atrasos no vale-alimentação no mês anterior. Para evitar represálias, os próprios funcionários evitaram falar diretamente à imprensa. A representação ficou a cargo de um servidor efetivo da Prefeitura, Carlos Aparecido – conhecido como Carlinhos Ambulância –, que relatou as dificuldades enfrentadas pela equipe terceirizada.

Segundo Carlinhos, os trabalhadores começaram a jornada às 5h e permaneceram até por volta das 7h30, horário em que servidores efetivos da prefeitura assumiram temporariamente as funções para garantir a continuidade dos atendimentos à população. Ainda de acordo com ele, o contrato entre a prefeitura e a empresa está em dia, o que reforça a necessidade de maior fiscalização por parte da administração municipal quanto à execução do serviço e aos direitos dos funcionários.

Durante o ato, um representante do sindicato da categoria (Sintrol) esteve presente e garantiu que a empresa efetuaria o pagamento ainda nesta quarta-feira. Contudo, os trabalhadores afirmaram que só retomariam suas atividades após a confirmação do depósito em conta, considerando que a promessa de quitação já havia sido feita anteriormente sem cumprimento.

Outro ponto de preocupação entre os trabalhadores é o pagamento do vale-refeição, com vencimento previsto para a quinta-feira (10). A categoria segue em alerta, aguardando que a situação seja regularizada.