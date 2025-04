Maternidade atípica e conscientização sobre o autismo ganham destaque em Cambé durante o mês de abril

Durante o mês de abril, Cambé se mobiliza para fortalecer a conscientização sobre o autismo, especialmente por meio da atuação da Associação de Apoio às Famílias de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Cambé (ADAC). A iniciativa busca dar visibilidade à realidade de mães atípicas, cujas rotinas são marcadas por desafios, superações e a luta constante por inclusão, direitos e acesso à saúde.

Em entrevista concedida à Coluna Bela Manchete, representantes da associação destacaram a importância da mobilização permanente e do apoio mútuo entre as famílias. “A troca de experiências nos ajuda a perceber que não estamos sozinhas. O autismo é um espectro muito amplo e cada criança tem sua particularidade, por isso esse suporte entre mães é tão essencial”, afirmou Kelly, uma das participantes da associação.

A programação de abril incluiu palestras com profissionais da saúde e do direito, rodas de conversa, encontros e até o lançamento da segunda edição do livro “Vozes no Espectro”, que reúne relatos de especialistas e mães sobre vivências no contexto do autismo. A versão digital do livro está disponível gratuitamente no site www.vozesnoespectro.com.br.

Uma das ações em destaque ocorre no dia 12 de abril, quando será realizada uma palestra com duas advogadas da cidade, Da Alva Inocente e Natália, abordando os direitos dos autistas no âmbito do INSS. O evento acontecerá na sede da associação, localizada na Rua Espanha, nº 523, em espaço cedido pela Igreja Presbiteriana. A participação é gratuita e aberta ao público.

A ADAC também busca apoio para garantir o acesso a terapias essenciais para as crianças autistas, cujos custos são, muitas vezes, elevados para as famílias. A associação oferece atendimentos sociais com preços reduzidos, mas com vagas limitadas. Os interessados podem entrar em contato por meio do Instagram @adacasspciacao374 ou pelo telefone (43) 98459-1319.

Além disso, a entidade participa da campanha União Solidária, promovida pelo Sicredi, com a venda de cupons no valor de R$10, que concorrem a prêmios. Toda a arrecadação é destinada à manutenção das atividades da associação, que é sem fins lucrativos.

Para o grupo de mães e organizadoras da ADAC, o mês de abril é um lembrete de que a inclusão e a empatia devem ser trabalhadas diariamente. “Mais do que uma data, precisamos de uma sociedade consciente, que reconheça e respeite os direitos das pessoas com autismo e de suas famílias”, completou Lisa, uma das fundadoras.