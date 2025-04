Cambé recebe o espetáculo A Paixão de Cristo no próximo dia 15, no Parque Zezão

Pela primeira vez, Cambé recebe a encenação do Espetáculo “Paixão de Cristo”. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cambé, o evento acontecerá no próximo dia 15 (terça-feira),a partir das 10h, no Parque Zezão.

O Espetáculo , encabeçado por produtora experiente, é uma iniciativa da secretaria municipal de cultura e educação e, segundo a secretária da pasta, Estela Camata, promete emocionar. “Estendemos aqui o nosso convite para toda a comunidade acompanhar esse momento muito bonito. É um teatro que realmente representa a religiosidade, as nossas crenças. E a gente procurou uma data já para estar próximo aí da Páscoa, durante a Semana Santa, para ter esse momento de reflexão religiosa”.

A encenação contará com estrutura de aproximadamente 140 atores, divididos entre 26 cenas e uma duração de 1h40. Ao todo, serão quatro cenários, baseados nas descrições do historiador judaico-romano Flávio Josefo,

O evento é gratuito .

SERVIÇO:

ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO EM CAMBÉ

DATA: 15 DE ABRIL ( TERÇA-FEIRA)

HORÁRIO: 20H

LOCAL: PARQUE ZEZÃO