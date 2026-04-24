Assembleia do Paraná e TCE/PR promovem curso sobre nova metodologia de avaliação das Câmaras Municipais

A Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), realizou nesta sexta-feira (24) um curso voltado à modernização das Câmaras Municipais. O evento ocorreu no Plenarinho da Assembleia, por meio da Escola do Legislativo, e reuniu representantes de diversas casas legislativas do estado.

O objetivo principal do curso foi apresentar a nova metodologia do TCE/PR para avaliar as Câmaras Municipais. O novo modelo amplia os critérios de análise, indo além dos aspectos financeiros e orçamentários, para incluir também o desempenho legislativo, a atuação institucional e o cumprimento das funções constitucionais dos legislativos municipais.

Durante a programação, os participantes receberam orientações práticas sobre o programa ProLegis, que propõe estratégias para aprimorar processos internos, aumentar a eficiência administrativa e fortalecer a transparência e a qualidade dos trabalhos legislativos.

O diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, destacou a importância da capacitação para qualificar servidores e parlamentares, facilitando a integração entre as Câmaras Municipais, a Assembleia e o Tribunal de Contas. Segundo ele, o conhecimento é essencial para que os gestores públicos possam aprimorar suas práticas.

Célio Guimarães, assessor da Presidência do TCE/PR, ressaltou que a modernização das Câmaras é fundamental para melhorar o serviço prestado à população. Já André Menezes, coordenador do ProLegis, explicou que a nova metodologia busca avaliar não só as contas, mas também a governança e a prestação de serviços ao cidadão.

A presidente da Câmara de Maringá, vereadora Majô, participou do evento e destacou a importância de acompanhar as mudanças e modernizar a atuação do Legislativo municipal, tanto nas ações institucionais quanto na fiscalização do Executivo.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br