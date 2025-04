Abertura dos Jogos Estudantis movimenta o Ginásio João de Deus em Cambé

Na manhã desta terça-feira, 8 de abril de 2025, teve início em Cambé a edição 2025 dos Jogos Estudantis, evento que reúne alunos de escolas estaduais e particulares do município. A cerimônia de abertura foi realizada no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida e marcou o começo de uma série de competições que seguem até o dia 16 de abril.

De acordo com a secretária municipal de Esportes, Telma Gamba, os jogos funcionam como uma seletiva para os Jogos Escolares do Paraná (JEPs), representando uma etapa importante na formação esportiva dos estudantes. “É uma grande festa muito esperada por eles. Além dos jogos, é um momento de amizade, respeito, de compartilhar histórias e criar memórias que eles levarão para a vida toda”, destacou.

As modalidades disputadas incluem futsal, basquete, voleibol de quadra e de areia, atletismo e handebol. As competições ocorrem em diferentes praças esportivas do município: o voleibol será disputado no Ginásio João de Deus, o futsal no Ginásio Ana Rosa, e o handebol no Jardim Silvino. A programação completa, com horários e locais das partidas, está disponível nas redes sociais da Secretaria de Esportes, no perfil @semelcambe.

Além da organização dos jogos, a Secretaria de Esportes de Cambé desenvolve projetos voltados para todas as faixas etárias, atendendo semanalmente cerca de seis mil pessoas. As ações vão desde atividades com crianças a partir dos dois anos de idade até a terceira idade, promovendo inclusão, saúde e bem-estar por meio do esporte.