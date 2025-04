Acidente entre moto e carro causa congestionamento na BR-369, em Cambé

Na manhã desta segunda-feira, 7 de abril de 2025, um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrado na BR-369, nas proximidades do Atacadão, no trecho entre Cambé e Londrina. A colisão ocorreu no sentido Cambé–Londrina e causou lentidão significativa no trânsito da região.

De acordo com informações apuradas no local, a condutora da motocicleta não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de um dos veículos envolvidos. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Cambé e apresentava lesões na face, além de suspeita de fratura no punho. Ela foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Cambé.

O sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros, informou que o acidente envolveu diversos veículos, mas nenhum outro ocupante sofreu ferimentos graves. Os demais motoristas estavam apenas abalados com a situação. Para evitar novos acidentes, as equipes de socorro removeram os veículos da pista principal até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além do congestionamento no sentido Cambé–Londrina, houve lentidão também no sentido contrário, causado pela redução de velocidade de motoristas curiosos que passavam pelo local. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades até o momento.