Motociclista morre após colidir com defensa metálica na PR-160, em Cornélio Procópio

Na tarde de domingo, 6 de abril de 2025, um grave acidente resultou na morte de um motociclista na rodovia PR-160, em Cornélio Procópio, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia.

O acidente do tipo choque contra elemento fixo envolveu uma motocicleta Honda Hornet 600, com placas de Ibiporã/PR. De acordo com as informações apuradas no local, o condutor, identificado pelas iniciais C.B., de 49 anos, seguia pela rodovia estadual no sentido entroncamento da BR-369 a Cornélio Procópio. Ao atingir o km 49+900 metros, em um trecho de declive com curva fechada e limite de velocidade de 60 km/h, o motociclista perdeu o controle do veículo e colidiu com a defensa metálica instalada à margem direita da pista, conforme o seu sentido de tráfego.

A equipe de atendimento da Polícia Rodoviária Estadual constatou o óbito ainda no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. O tempo no momento do acidente era bom e o trecho onde ocorreu o sinistro apresentava características técnicas que exigem atenção redobrada por parte dos condutores.

A motocicleta foi removida ao pátio do posto da Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio para os procedimentos legais.