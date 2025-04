Homem com mandados de prisão é detido durante abordagem da Polícia Rodoviária em Rolândia

Na madrugada deste domingo, 6 de abril de 2025, um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual durante ações de reforço no policiamento nas proximidades da ExpoLondrina 2025. A abordagem ocorreu na PR-986, em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia, localizado no norte do Paraná.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária da 2ª Companhia, os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Stilo, ocupado por um casal. Durante a verificação dos documentos e inspeção do automóvel, foi constatado que o condutor possuía três mandados de prisão em aberto, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Sarandi/PR. Os crimes atribuídos ao indivíduo são homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à unidade prisional de Rolândia para o cumprimento das ordens judiciais. O veículo foi removido ao pátio devido à existência de débitos administrativos.

A ação integrou as atividades de intensificação da fiscalização rodoviária no período da ExpoLondrina, evento que atrai grande fluxo de veículos e visitantes à região.