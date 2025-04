Homem de 35 anos morre após parada cardíaca em Cambé; Bombeiros priorizaram atendimento de urgência

Na manhã deste Domigo, 6 de abril de 2025, o Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em residência localizada no Jardim Campos Verdes, na Rua Monte Carmelo. No entanto, durante o deslocamento, a equipe foi abordada por familiares de um homem de 35 anos que apresentava sinais de parada cardiorrespiratória.

Diante da gravidade da situação, os socorristas priorizaram o atendimento do homem, identificado como Josué da Silva Gonçalves. A equipe iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado com médico. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu.

O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima foi encontrada inconsciente no banheiro da residência. Os profissionais utilizaram o desfibrilador e iniciaram as manobras de reanimação ainda dentro da ambulância, mas já havia confirmação de parada cardiorrespiratória no momento do primeiro atendimento.

Com a priorização dessa ocorrência mais crítica, outra equipe foi acionada para atender a primeira chamada, envolvendo uma mulher que sofreu queda de própria altura e apresentava suspeita de fratura no tornozelo. O atendimento precisou ser repassado ao SAMU devido à limitação de efetivo do Corpo de Bombeiros em Cambé, que atualmente conta com apenas uma equipe disponível para emergências.

O caso levanta novamente o debate sobre a necessidade de ampliação do efetivo do Corpo de Bombeiros na cidade. Apesar da estrutura física adequada do quartel local, há uma carência de recursos humanos para atender a demanda crescente por serviços de urgência e emergência no município.