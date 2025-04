Condutora perde o controle de veículo e colide contra barranco na PR-323 em Sertanópolis

Na tarde do último sábado, 5 de abril de 2025, por volta das 14h, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a um acidente do tipo choque na rodovia PR-323, altura do km 45+500 metros, no município de Sertanópolis/PR.

O veículo envolvido foi um VW/New Beetle com placas da cidade de Florianópolis/SC. Segundo informações repassadas pela própria condutora, identificada pelas iniciais A.S.B.C., de 24 anos, ela trafegava no sentido Londrina–Sertanópolis quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra um barranco à margem da via. Apesar do impacto, a condutora não sofreu ferimentos.

O tempo no momento do acidente era considerado bom, e o teste do etilômetro realizado na condutora indicou 0,00mg/l, descartando o consumo de álcool como fator contribuinte para o sinistro.

A ocorrência resultou apenas em danos materiais ao veículo, que foi liberado no local e encaminhado posteriormente por guincho da seguradora. A via não precisou ser interditada, e o trânsito fluiu normalmente após o atendimento da equipe da 2ª Companhia do BPRv de Londrina.