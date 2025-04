Comparação de Preços – Expo-Londrina vs. Bares e Supermercados

A Expo-Londrina 2025 contou com diversas bebidas a preços superiores aos praticados normalmente em supermercados e até mesmo em bares. A seguir, apresentamos uma comparação organizada por categoria, destacando os preços na Expo-Londrina, os preços médios em supermercados brasileiros e em bares, além das diferenças em reais (R$) e em percentual. Os valores percentuais indicam quanto mais caro (+) ou mais barato (–) estava o preço na Expo em relação ao preço médio externo.

Cervejas em lata (350ml)

No estande da Espetaria na Expo, as cervejas de lata apresentavam preços bem elevados. A tabela abaixo resume os valores:

Cerveja (350ml lata) Expo-Londrina (R$) Supermercado (R$) Dif. vs Super Bar (R$) Dif. vs Bar Brahma 12,00 ~3,50​ +8,50 (+243%) ~8,00 +4,00 (+50%) Budweiser Zero 12,00 ~4,30​ +7,70 (+179%) ~10,00 +2,00 (+20%) Brahma Duplo Malte 13,00 ~4,00​ +9,00 (+225%) ~9,00 +4,00 (+44%) Spaten 14,00 ~4,50​ +9,50 (+211%) ~10,00 +4,00 (+40%) Corona (355ml long neck) 15,00 ~7,00​ +8,00 (+114%) ~12,00​ +3,00 (+25%)

Observações: Os preços de supermercado referem-se a unidades individuais ou equivalentes. Por exemplo, a Brahma lata é encontrada a aproximadamente R$3,19 (promoção) a R$4,29 em lojas como o Pão de Açúcar​ paodeacucar.com, e a Corona long neck por volta de R$6,99​

supermercadolider.instabuy.com.br. Em bares, uma Corona de 355ml sai em torno de R$10 a R$13 (por exemplo, R$10,00 em bar popular​

varanda.ola.click e até R$12,90 em outro estabelecimento​

now.swfast.com.br). Cervejas nacionais comuns (Brahma, etc.) giram em torno de R$7–8 nos bares típicos.

Análise: As cervejas na Expo-Londrina custavam cerca de 2 a 3 vezes o preço do supermercado (ex.: Brahma lata a R$12 na Expo vs ~R$3,50 no mercado, uma diferença de ~R$8,50 ou +243%​

paodeacucar.com). Em relação aos bares, a Expo ainda cobrava 25% a 50% a mais – por exemplo, a Brahma a R$12 representou +50% sobre ~R$8 nos bares locais, e a Corona a R$15 foi ~25% acima do preço comum de ~R$12​

now.swfast.com.br. Em suma, a Expo-Londrina praticou preços de cerveja significativamente mais altos, impondo um forte ágio especialmente sobre os valores de supermercado.

Refrigerantes e sucos (enlatados/engarrafados)

Refrigerantes e sucos industrializados também apresentaram diferenças notáveis. A tabela a seguir detalha os preços de latas 350ml de refrigerante (Guaraná Antarctica, Pepsi Black, Sukita), além do energético Red Bull (250ml) e do suco integral Prat’s (garrafa 300ml):

Bebida Expo-Londrina (R$) Supermercado (R$) Dif. vs Super Bar (R$) Dif. vs Bar Guaraná Antarctica 350ml 10,00 ~3,00​ +7,00 (+233%) ~5,00​ +5,00 (+100%) Pepsi Black 350ml 10,00 ~3,20​ +6,80 (+212%) ~5,00​ +5,00 (+100%) Sukita (laranja) 350ml 10,00 ~3,00​ +7,00 (+233%) ~5,00​ +5,00 (+100%) Red Bull 250ml 28,20 ~10,50​ +17,70 (+169%) ~18,00​ +10,20 (+57%) Suco Prat’s 300ml 11,20 ~7,00​ +4,20 (+60%) ~10,00 +1,20 (+12%)

Observações: Os refrigerantes de 350ml custam em média R$2,50–3,50 no varejo (ex.: Guaraná Antarctica lata por R$3,59 no Extra​

extramercado.com.br; Pepsi Black por ~R$3,19 no Pão de Açúcar​

paodeacucar.com; Sukita ~R$3,29​

superkoch.com.br). Em bares, uma lata de refrigerante costuma sair por ~R$5,00​

vucafood.com.br. Já o energético Red Bull 250ml tem preço de supermercado em torno de R$8–10 (p. ex. R$10,49 na prateleira, com promoções a R$8,39/unid​

paodeacucar.com) e é vendido em bares por cerca de R$18,00​

barideal.com.br. O Suco Prat’s (integral, 300ml) sai por aproximadamente R$6–8 no mercado (R$6,99 a R$7,99 em lojas variadas​

supermercado.primato.com.br) – ele não é tão comum em bares, mas estabelecimentos que oferecem sucos de garrafa cobrariam em torno de R$10, similar a um refrigerante premium.

Análise: Os refrigerantes em lata na Expo custavam três vezes mais que no supermercado e o dobro do preço cobrado em bares. Por exemplo, o Guaraná 350ml a R$10 na Expo vs ~R$3 no mercado (+233% de diferença)​

extramercado.com.br, e mesmo comparado a ~R$5 no bar, estava 100% mais caro. O Red Bull teve um ágio enorme: quase 170% acima do preço de mercado (R$28,20 vs ~R$10,50)​

paodeacucar.com e cerca de 57% acima do preço em bar (onde gira em torno de R$18​

barideal.com.br). Já o Suco Prat’s apresentou diferença menor, cerca de +60% sobre o mercado e apenas +12% sobre um bar, indicando que seu preço (R$11,20) embora alto, ficou mais próximo do praticado fora. Em resumo, refrigerantes e energéticos na Expo-Londrina estavam significativamente inflacionados, pesando no bolso do consumidor principalmente no caso do Red Bull e das bebidas não-alcoólicas básicas.

Sucos naturais (preparados na hora)

A Espetaria Meia Rotatória oferecia sucos naturais de frutas (laranja, morango, abacaxi, maracujá, limão, frutas vermelhas). O preço de um copo (~300ml) na Expo era de R$13,90 (por exemplo, a limonada suíça constava a R$13,90 no cardápio da Expo). Em comparação, em lanchonetes e bares é comum um copo de suco natural sair por cerca de R$8 a R$10. Por exemplo, um copo de 300ml de suco de laranja natural é ofertado a R$10,00 em um restaurante comum​

restvisconde.deliveryon.com.br.

Análise: O preço dos sucos naturais na Expo-Londrina estava aproximadamente 40% acima do praticado em estabelecimentos usuais. Isto significa que, embora menos abusivo que os refrigerantes, ainda assim o visitante pagava quase R$4 a mais pelo suco fresco na Expo (aproximadamente R$13,90 vs R$10,00, ou +39% de acréscimo). Vale notar que sucos naturais não têm equivalente direto em supermercados (onde se vendem sucos industrializados mais baratos), então a comparação relevante é com bares/lanchonetes.

Bebidas destiladas (dose)

Foram identificadas duas bebidas destiladas vendidas em dose (aprox. 50ml) na Expo: Campari e Whisky Chivas Regal 12 anos. A tabela abaixo compara o preço da dose na Expo com (a) o custo por dose ao se comprar a garrafa no varejo e (b) o preço de uma dose em bares:

Destilado (dose ~50ml) Expo-Londrina (R$) Equiv. Sup. (R$)** Dif. vs Sup Bar (R$) Dif. vs Bar Campari 14,90 ~3,50​ +11,40 (+326%) ~14,40–15,00​ –0,10 (–1%) Whisky Chivas 12 anos 24,90 ~9,00​ +15,90 (+177%) ~29,90​ –5,00 (–17%)

Notas: Equiv. Sup. refere-se ao custo aproximado por dose se a bebida for adquirida em garrafa no supermercado. Por exemplo, uma garrafa de Campari 900ml custa cerca de R$60 no varejo​

supermercado.primato.com.br, o que dá ~18 doses de 50ml (custo ~R$3,30 por dose). Já o Chivas 12 anos sai em torno de R$130 a garrafa 750ml​

imigrantesbebidas.com.br, rendendo ~15 doses de 50ml (custo ~R$8,70 por dose). Em bares, uma dose de Campari costuma custar ~R$14–15 (ex.: R$14,40 em boteco popular​

botecobrazukis2.zerofila.com.br) e a dose do Chivas ~R$30 em média (ex.: R$29,90 em um bar de BH​

barideal.com.br, podendo chegar a R$35 em pubs sofisticados).

Análise: Aqui observamos situações distintas. No Campari, a Expo cobrava R$14,90 pela dose – isso representa quase 4 vezes o valor equivalente no supermercado (+326% sobre o custo por dose comprando a garrafa) e praticamente igual ao cobrado em um bar comum (diferença de apenas –R$0,10, ou 1% mais barato que o bar Brazukis, que cobrava R$14,40​

botecobrazukis2.zerofila.com.br). Ou seja, no Campari a Expo equiparou o preço de bar, embora ainda haja um grande ágio frente ao varejo, algo esperado em doses de destilados.

No caso do Chivas 12 anos, a dose a R$24,90 na Expo, embora 177% acima do custo por dose via garrafa de supermercado, estava mais barata que em bares – cerca de R$5 abaixo (aprox. 17% mais em conta que os ~R$30 cobrados em bares médios​

barideal.com.br). Isso indica que, curiosamente, a Expo-Londrina manteve um preço competitivo para o whisky premium, possivelmente para atrair consumo dessa bebida. Em suma, os destilados em dose na Expo tinham um alto sobrepreço em relação ao varejo, como é comum, mas em comparação com bares o Campari foi equivalente e o Chivas saiu até mais em conta na Expo.

Drinks (coquetéis)

A Espetaria Meia Rotatória oferecia diversos drinks clássicos e especiais. Dentre eles: Caipirinha de vinho, Mojito, Frozen (Skol Beats), Piña Colada, Caipirona (uma caipirinha com vodka e cerveja Corona), Moscow Mule e Gin Tropical (gin com energético). Os preços variavam de R$32,90 (a maioria dos drinks) até R$59,90 (no caso do Gin Tropical). A tabela abaixo faz a comparação de alguns drinks com seus equivalentes em bares (não há comparação com supermercado, já que são preparações):

Drink Expo-Londrina (R$) Bar (R$) Dif. Expo vs Bar Caipirinha de vinho 32,90 ~25,00 (estimado) +7,90 (+32%) Mojito 32,90 29,90​barideal.com.br +3,00 (+10%) Frozen (Skol Beats) 32,90 ~30,00 (estimado) +2,90 (+10%) Piña Colada 32,90 29,90​barideal.com.br +3,00 (+10%) Caipirona (vodka+Corona) 44,90 ~30,00 (estimado) +14,90 (+50%) Moscow Mule 42,90 29,90​barideal.com.br +13,00 (+43%) Gin Tropical (gin+Red Bull) 59,90 ~40,00 (estimado) +19,90 (+50%)

Observações: A maioria dos drinks clássicos tem preço típico em bares na faixa de R$25 a R$35 dependendo do estabelecimento e dos ingredientes. Por exemplo, Mojito e Piña Colada costumam custar cerca de R$29,90 em bares bem avaliados​

barideal.com.br​

barideal.com.br. Um Moscow Mule geralmente sai por ~R$30 em pubs comuns​

barideal.com.br. Drinks exclusivos da Expo, como Caipirinha de vinho (feita com vinho suave, fruta e vodka) e Caipirona (que adiciona uma Corona inteira na jarra), não são facilmente encontrados em bares tradicionais – estimamos o preço de algo semelhante a ~R$25 para a caipirinha de vinho (já que uma caipirinha comum varia de R$15 a R$25 conforme o álcool utilizado) e ~R$30 para um coquetel grande com cerveja. O Gin Tropical, que leva gin e Red Bull (tropical), equivale a um gin tônica turbinado com energético; em bares, um “Gin Red Bull” poderia custar em torno de R$35–45 (soma da dose de gin ~R$20–25 e da lata de Red Bull ~R$18). Aqui consideramos ~R$40 como referência de bar para esse drink especial.

Análise: A precificação dos drinks na Expo-Londrina mostrou um padrão de 10% a 50% acima dos preços de bares. Nos coquetéis mais simples (Mojito, Piña Colada, Frozen), a diferença foi relativamente pequena – cerca de +10% (R$2–3 mais caro apenas). Isso significa que quem comprou um Mojito por R$32,90 na Expo pagou praticamente o mesmo que pagaria num bar bem estabelecido (aprox. R$30). Já em drinks com ingredientes adicionais caros, a diferença foi maior: o Moscow Mule saiu ~43% mais caro na Expo, e cocktails “turbinados” como a Caipirona e o Gin Tropical chegaram a custar 50% acima do valor estimado em bares equivalentes. Por exemplo, o Gin Tropical a quase R$60 na Expo é cerca de R$20 mais caro que o preço em um bar (~R$40), principalmente devido ao alto custo do energético Red Bull incluso (na Expo, só a lata de Red Bull já estava com grande ágio).

Em resumo, os drinks da Expo-Londrina apresentaram sobretaxas moderadas na maioria dos casos (10%–30%), exceto nas receitas com adicionais premium, onde o ágio alcançou até 50%. Ainda assim, em valores absolutos isso representou pagar de R$3 a R$20 a mais por drink em comparação a bares convencionais, o que pesa no consumo de várias unidades.

Conclusão Geral

A comparação deixa claro que os preços praticados durante a Expo-Londrina foram significativamente superiores aos preços médios encontrados fora do evento. Itens básicos tiveram os maiores acréscimos percentuais:

Cervejas e refrigerantes custando 2 a 3 vezes o preço do supermercado e até 50%–100% acima do preço de bares comuns.

custando o preço do supermercado e até do preço de bares comuns. Energéticos e bebidas importadas (como Red Bull e cerveja Corona) igualmente inflacionados, com o Red Bull a quase +170% do valor de mercado​paodeacucar.com.

(como Red Bull e cerveja Corona) igualmente inflacionados, com o Red Bull a quase do valor de mercado​paodeacucar.com. Drinks e coquetéis com sobrepreço mais moderado (em torno de 10% a 50% acima dos bares, dependendo do drink).

Houve poucas exceções em que o preço da Expo se aproximou do praticado externamente – por exemplo, a dose de Campari praticamente igual à de um bar​

botecobrazukis2.zerofila.com.br, e a dose de Chivas 12 anos até um pouco mais barata que em bares​

barideal.com.br. Esses casos, porém, foram isolados.

Em termos percentuais, o maior contraste foi observado nas bebidas de baixo custo unitário (latas de cerveja e refrigerante), que tiveram ágios de 200% a 300% sobre o varejo. Em termos absolutos, itens como Gin Tropical e Caipirona carregavam os maiores extras (R$15–20 a mais que fora da Expo). Para o consumidor, isso significa que beber na Expo-Londrina implicou em gastar substancialmente mais – um visitante que pagaria R$5 numa latinha de refri num bar, pagou R$10 na Expo, ou quem gastaria ~R$30 num drink gastou R$45.

Em conclusão, a Expo-Londrina 2025 apresentou preços de bebidas bem acima dos praticados no mercado convencional, destacando-se sobretudos os aumentos em reais (alguns itens custando R$5, R$10 ou até R$20 a mais que o normal) e em percentual (múltiplos do preço original, especialmente em itens básicos). Esses dados evidenciam a prática comum de eventos majorar os preços em relação ao varejo, e servem de referência para os consumidores se prepararem para gastos maiores em tais ocasiões.

Fontes utilizadas: Preços de referência foram obtidos em cardápios online de bares populares (Bar Ideal

barideal.com.br, entre outros) e em sites de supermercados nacionais (Pão de Açúcar, Carrefour, etc., conforme citado

paodeacucar.com), conforme detalhado ao longo do texto. Todas as comparações consideram valores médios atuais (2024/2025) no Brasil.