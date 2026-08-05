Londrina realiza ações do Agosto Lilás para combater violência contra a mulher

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), está promovendo uma série de atividades durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Este ano, as ações também celebram os 20 anos da Lei Maria da Penha, considerada um marco na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.

Entre as principais iniciativas está o Ônibus Lilás, unidade móvel que oferece serviços de apoio social, psicológico e jurídico para mulheres, além de orientações e distribuição de materiais informativos. O atendimento será realizado nesta sexta-feira (7), das 9h às 16h, na Praça do Conjunto Aquiles Stenghel, com apoio de diversas secretarias municipais e forças de segurança.

O Ônibus Lilás facilita o acesso das mulheres a serviços públicos, incluindo inscrições em cursos de capacitação, orientações sobre empreendedorismo, atualização do Cadastro Único, vacinação e divulgação de vagas de emprego. Também serão oferecidas orientações sobre aplicativos de segurança e atividades culturais para a comunidade.

Além disso, a cidade recebe o “Seminário 20 anos da Lei Maria da Penha: Conquistas & Desafios no Enfrentamento da Violência Contra a Mulher”, nesta sexta-feira (7), das 13h às 18h, na Sala do Tribunal do Júri. O evento contará com palestras de especialistas, debates e rodas de conversa sobre avanços e desafios no enfrentamento à violência contra a mulher.

Durante o mês, diversas palestras e rodas de conversa serão realizadas em diferentes locais, abordando prevenção, canais de denúncia e serviços de apoio. Empresas e entidades interessadas podem solicitar palestras junto à SMPM.

No dia 22 de agosto, o evento “Maria da Penha pela Cidade” será promovido no Complexo da Cidadania da Zona Sul, oferecendo acesso à justiça, orientações jurídicas e atendimentos especializados para mulheres em situação de violência.

O Agosto Lilás em Londrina é respaldado por leis municipais e estaduais que incentivam ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica, reforçando a importância da rede de proteção e do envolvimento de toda a sociedade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br