Motociclista fica ferido após queda na marginal da PR-445 em Cambé

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na noite desta terça-feira (3), em Cambé, no norte do Paraná. Um homem de 36 anos, identificado como Rafael Pereira Teobaldo, ficou ferido após perder o controle de sua motocicleta na marginal da rodovia PR-445.

Dinâmica do acidente

O fato ocorreu por volta das 23h, no quilômetro 86 da rodovia, nas proximidades do Jardim Ana Rosa. De acordo com informações colhidas no local, o condutor seguia no sentido ao bairro quando, ao acessar a alça de entrada da marginal, acabou sofrendo a queda.

Até o fechamento desta reportagem, as causas que levaram à perda do controle do veículo não foram esclarecidas, uma vez que o motociclista não soube informar o que teria provocado o incidente.

Atendimento à vítima

Com o impacto da queda, Rafael sofreu uma suspeita de fratura na perna esquerda. O atendimento inicial foi realizado pela equipe de resgate da CCR, concessionária que administra o trecho.

Após receber os primeiros cuidados e ser estabilizado no local, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cambé para a realização de exames complementares e avaliação médica detalhada.