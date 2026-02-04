quarta-feira, fevereiro 4, 2026

Cambé
Flamengo lidera ranking digital dos clubes brasileiros; Londrina fecha o Top 50 nacional

Redação Portal Cambé
Ranking digital dos clubes brasileiros destaca Flamengo e Londrina no Top 50
Ranking digital dos clubes brasileiros destaca Flamengo e Londrina no Top 50

O futebol brasileiro segue demonstrando sua força também fora de campo. O Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, divulgado pelo IBOPE Repucom com dados de fevereiro de 2026, mostra quais equipes concentram o maior número de seguidores nas principais redes sociais do país.

O levantamento considera a soma de seguidores no Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube e TikTok, utilizando exclusivamente dados oficiais informados pelas próprias plataformas digitais.

Top 10 do ranking digital nacional

O ranking é liderado pelo Flamengo, com 66.696.753 seguidores, mantendo ampla vantagem sobre os demais clubes brasileiros. Na sequência aparecem Corinthians (42.522.689) e Santos (26.291.225).

Completam o Top 10 nacional:
4. Palmeiras – 23.981.087
5. São Paulo – 22.322.798
6. Vasco da Gama – 13.961.926
7. Grêmio – 11.974.735
8. Atlético Mineiro – 11.846.249
9. Cruzeiro – 10.961.147
10. Fluminense – 9.805.334

Londrina fecha o Top 50 entre os clubes mais seguidos do Brasil

O Londrina Esporte Clube aparece na 50ª posição do ranking digital nacional, com 443.606 seguidores somados, encerrando a lista dos 50 clubes com maior presença digital no futebol brasileiro.

De acordo com os dados oficiais, a distribuição dos seguidores do Londrina nas plataformas é:

  • Facebook: 129.000
  • X (Twitter): 65.882
  • Instagram: 185.424
  • YouTube: 19.100
  • TikTok: 44.200

O resultado evidencia a força da marca do clube no ambiente digital e a representatividade do futebol do interior do Paraná no cenário nacional.

Redes sociais e participação da torcida

A presença digital tem se tornado uma ferramenta essencial para os clubes, aproximando torcedores, ampliando a divulgação de informações oficiais e fortalecendo a identidade institucional.

Nesse contexto, o engajamento da torcida do Londrina Esporte Clube também faz diferença. Seguir e interagir com os perfis oficiais do clube nas redes sociais contribui para aumentar sua visibilidade nacional e fortalecer o futebol paranaense no ranking digital brasileiro.

Metodologia

  • 📅 Data da coleta: 02 de fevereiro de 2026
  • 📊 Clubes analisados:
    • 20 clubes da Série A
    • Mais 30 clubes com maiores bases digitais do Brasil
  • 📱 Métricas: seguidores e inscritos informados oficialmente pelas plataformas
