quarta-feira, fevereiro 4, 2026

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (2), no Jardim Tupi, em Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, após denúncias anônimas apontarem que um local da região estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes.

De acordo com as informações, a equipe policial se deslocou até a Rua Itambaracas por volta das 16h44 para verificar a situação. No endereço indicado, os policiais encontraram um terreno com um cômodo em estado de abandono, parcialmente coberto, onde um homem estava em frente à estrutura.

Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o suspeito. No entanto, de forma espontânea, ele informou aos policiais que havia drogas dentro do cômodo, sobre uma mesa. Ao verificarem o local indicado, os militares encontraram uma embalagem com várias porções de uma substância semelhante ao crack.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido, que foi devidamente acondicionado, para que fossem tomadas as providências legais pela autoridade policial de plantão.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime, por meio de denúncias que ajudam no trabalho preventivo e ostensivo realizado diariamente.

Serviços de emergência e denúncia

  • 🚓 Polícia Militar: 190
  • 🚒 Corpo de Bombeiros: 193
  • 🗣 Denúncias anônimas: 181
26
