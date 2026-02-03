terça-feira, fevereiro 3, 2026

Homem é preso por tráfico de drogas e cumprimento de mandado judicial em Cambé

Redação Portal Cambé
Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (2) durante uma ação da Polícia Militar do Paraná no município de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30, na Rua Mathias Hein, no Jardim Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA), vinculada ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e à 11ª Companhia Independente da PM (11ª CIPM), recebeu uma denúncia indicando que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Os policiais se deslocaram até o endereço informado para averiguar a situação. No momento em que a equipe chamou pelo homem, ele percebeu a presença policial e tentou fugir pelos fundos da residência. Após acompanhamento, o suspeito foi alcançado e contido em uma rua próxima, sendo necessário o uso de algemas devido ao risco de nova fuga.

Durante a perseguição, o homem dispensou um objeto na via pública. Ao verificar o material, os policiais encontraram porções de maconha, totalizando cerca de 35 gramas, além de aproximadamente 40 gramas de haxixe.

Questionado pela equipe, o suspeito informou que havia mais drogas armazenadas dentro da residência, especificamente na geladeira. No local indicado, os policiais localizaram cerca de 425 gramas de maconha. Ainda durante a vistoria no imóvel, foi encontrada uma balança de precisão, além da quantia de R$ 435 em dinheiro e R$ 200 em cédulas falsas.

Todo o material ilícito foi apreendido e embalado conforme os procedimentos da cadeia de custódia. Posteriormente, as substâncias foram pesadas na balança da Delegacia de Polícia. A ocorrência contou ainda com o apoio da equipe P2 e de policiais da viatura de prefixo 17180.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que teve seus direitos constitucionais informados. Ele foi encaminhado, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos apreendidos, para a apreciação do delegado de plantão.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que contribuem diretamente para o combate ao crime e para a segurança da comunidade.

Resultado da ocorrência

  • Um homem preso;
  • Cumprimento de mandado de prisão;
  • Drogas, dinheiro e cédulas falsas apreendidos.

Canais de denúncia

  • 🚓 Polícia Militar: 190
  • 🚒 Corpo de Bombeiros: 193
  • 🗣 Denúncias anônimas: 181
Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

