Homem é preso por tráfico de drogas e cumprimento de mandado judicial em Cambé

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (2) durante uma ação da Polícia Militar do Paraná no município de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30, na Rua Mathias Hein, no Jardim Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA), vinculada ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e à 11ª Companhia Independente da PM (11ª CIPM), recebeu uma denúncia indicando que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Os policiais se deslocaram até o endereço informado para averiguar a situação. No momento em que a equipe chamou pelo homem, ele percebeu a presença policial e tentou fugir pelos fundos da residência. Após acompanhamento, o suspeito foi alcançado e contido em uma rua próxima, sendo necessário o uso de algemas devido ao risco de nova fuga.

Durante a perseguição, o homem dispensou um objeto na via pública. Ao verificar o material, os policiais encontraram porções de maconha, totalizando cerca de 35 gramas, além de aproximadamente 40 gramas de haxixe.

Questionado pela equipe, o suspeito informou que havia mais drogas armazenadas dentro da residência, especificamente na geladeira. No local indicado, os policiais localizaram cerca de 425 gramas de maconha. Ainda durante a vistoria no imóvel, foi encontrada uma balança de precisão, além da quantia de R$ 435 em dinheiro e R$ 200 em cédulas falsas.

Todo o material ilícito foi apreendido e embalado conforme os procedimentos da cadeia de custódia. Posteriormente, as substâncias foram pesadas na balança da Delegacia de Polícia. A ocorrência contou ainda com o apoio da equipe P2 e de policiais da viatura de prefixo 17180.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que teve seus direitos constitucionais informados. Ele foi encaminhado, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos apreendidos, para a apreciação do delegado de plantão.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que contribuem diretamente para o combate ao crime e para a segurança da comunidade.

Resultado da ocorrência

Um homem preso;

Cumprimento de mandado de prisão;

Drogas, dinheiro e cédulas falsas apreendidos.

