Cambé inicia formação continuada de servidores para o ano letivo de 2026

Como já é tradição na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, iniciou a formação continuada dos servidores para o ano letivo de 2026. O processo acontece antes do início das aulas e tem como objetivo preparar os profissionais para receber os alunos com planejamento, atualização pedagógica e alinhamento das ações ao longo do ano.

Ao todo, cerca de 1.500 professores e 380 servidores, entre funcionários administrativos e equipes de serviços gerais, participam das capacitações. Os conteúdos abordam temas gerais e específicos que serão desenvolvidos durante todo o ano letivo. O investimento total da administração municipal na formação continuada em 2026 é de aproximadamente R$ 700 mil.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, explica que neste ano foram contratados 26 profissionais de áreas específicas do conhecimento, ligados a universidades da região. A formação contempla disciplinas como matemática, história, geografia, inglês, artes, educação física e ciências naturais. Pela primeira vez, também foram incluídos conteúdos voltados à inovação, tecnologia e ao mundo digital, por meio do Programa de Inovação Digital da Prefeitura.

Além disso, os servidores recebem capacitação em primeiros socorros, ministrada pelo Corpo de Bombeiros, e orientações voltadas à saúde mental, abrangendo profissionais da educação, alunos e famílias.

Segundo a secretária, a formação continuada é tratada como prioridade pela administração municipal e não se limita ao início do ano letivo. As capacitações seguem ao longo de todo o ano, com encontros periódicos conforme o cronograma de cada área, garantindo acompanhamento constante e atualização dos profissionais.

O prefeito Conrado Scheller destaca que a educação é uma das prioridades da gestão municipal. Além dos investimentos em melhorias na estrutura física das escolas, a administração também atua na valorização dos profissionais e na promoção da igualdade dentro da sala de aula, com a distribuição de kits escolares e uniformes para todos os alunos da rede.

Formação continuada ao longo do ano letivo

Cada capacitação segue um cronograma específico, que não se concentra apenas no período anterior ao início das aulas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os formadores retornam ao município após 30, 60 ou 90 dias, ou conforme o período contratado, para dar continuidade aos conteúdos e aprofundar os temas trabalhados com os servidores.

Em 2025, a Secretaria ofereceu cerca de 500 horas de formação continuada em serviço. Durante o período destinado à hora-atividade, os professores seguem se atualizando com o apoio dos profissionais contratados e dos assessores das áreas específicas de cada disciplina.

Volta às aulas na rede municipal de Cambé

As aulas da rede municipal de ensino de Cambé têm início nesta quinta-feira, dia 5. Na quarta-feira, dia 4, pais, responsáveis e alunos devem comparecer às unidades escolares para a reunião inaugural do ano letivo. No encontro, as famílias conhecem os professores, a equipe escolar, as salas de aula e recebem orientações sobre o funcionamento da unidade.

Na mesma data, a Prefeitura inicia a entrega dos kits de uniformes e materiais escolares. Ao todo, mais de 11 mil alunos das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil serão atendidos. Os kits de uniforme incluem camiseta de manga curta nas cores branca ou verde, bermuda masculina, bermuda ciclista feminina, shorts-saia para a educação infantil, além de calça e jaqueta.

A Secretaria informa que o município está em processo de transição da cor dos uniformes. Por conta do estoque remanescente, alguns alunos ainda receberão camisetas brancas, junto com as verdes ou apenas na nova cor.

Os kits de material escolar foram organizados de acordo com a idade e o nível de ensino de cada aluno. Parte dos materiais permanece nas unidades para uso coletivo em sala de aula, enquanto os itens destinados às atividades em casa são entregues às famílias. Para a retirada dos kits, os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas no dia 4 de fevereiro e assinar o termo de responsabilidade.

Entre os materiais distribuídos estão cadernos, lápis, borrachas, apontadores, tesouras, colas, lápis de cor, canetinhas, tintas guache, massas de modelar, pastas, papéis diversos, material pedagógico em EVA, além de outros itens utilizados nas atividades escolares ao longo do ano.