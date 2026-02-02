Homem é esfaqueado cinco vezes após discussão em bar em Ibiporã

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de segunda-feira (02/02/2026), por volta das 13h42, em Ibiporã, no norte do Paraná. O crime ocorreu em um bar localizado na Rua Manoel Martins, no Jardim Brasília, e deixou um homem gravemente ferido.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens discutem no interior do estabelecimento. Em seguida, um deles deixa o local e o outro vai atrás. Já do lado de fora, a vítima é empurrada pelas costas.

Na sequência, o agressor retira uma faca da cintura e atinge Rodrigo Oliveira da Silva, de 39 anos, com cinco golpes. Conforme as informações apuradas, foram três facadas nas costas, uma próxima ao pescoço e outra na região da virilha, que acabou atingindo uma artéria, provocando sangramento intenso.

Equipes da Polícia Militar do Paraná e do Siate foram acionadas e prestaram atendimento no local. De acordo com o socorrista Sd. Menezes, o estado de saúde da vítima é extremamente grave.

Rodrigo foi encaminhado com urgência ao Hospital Cristo Rei, onde permanece internado, correndo risco de morte.

A equipe de reportagem conversou com a proprietária do bar, Lucimar Teixeira de Souza, conhecida como Dona Lúcia. Ela aparece nas imagens tentando acalmar a vítima e prestar os primeiros socorros. Bastante nervosa, utilizou a própria camiseta do homem ferido para tentar estancar o sangramento até a chegada do resgate.

Segundo Dona Lúcia, a confusão teria começado por um motivo banal. Uma terceira pessoa, que estava embriagada, queria sair do bar de motocicleta. O autor do ataque não teria gostado da atitude de Rodrigo, que não impediu que o homem alcoolizado deixasse o local, o que teria dado início à discussão, seguida de empurrões e, posteriormente, os golpes de faca.

Após o crime, o autor fugiu. A Polícia Militar realiza buscas para localizá-lo. Ele foi identificado como Denis Barbieri, que já possui passagens pelo sistema judiciário e continua sendo procurado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.