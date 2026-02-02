terça-feira, fevereiro 3, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

Cambé
nublado
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
4.6kmh
100 %
ter
24 °
qua
28 °
qui
31 °
sex
32 °
sáb
24 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Operação Lei Seca apreende veículo e registra notificações em Cambé

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná realizou, na noite de sexta-feira (30), uma Operação Lei Seca no município de Cambé, com foco na fiscalização de trânsito e na prevenção de acidentes.

A ação aconteceu na Avenida Roberto Conceição, no bairro Jardim Vila Rica, entre 21h e 3h, e contou com a atuação de equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da PM.

Durante a operação, um automóvel foi apreendido, após a constatação de que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao longo da fiscalização, também foram registradas três notificações de trânsito.

De acordo com a Polícia Militar, a Operação Lei Seca tem caráter preventivo e busca aumentar a segurança nas vias, reduzindo riscos para motoristas, pedestres e moradores da região.

A corporação reforça que a colaboração da população é essencial. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

A Polícia Militar do Paraná informa que seguirá promovendo ações de fiscalização em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de preservar vidas e manter a ordem no trânsito.

1.490
spot_img
Artigo anterior
Dois acidentes com feridos são registrados em rodovias da região de Cornélio Procópio no domingo
Próximo artigo
Homem é esfaqueado cinco vezes após discussão em bar em Ibiporã
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress