Operação Lei Seca apreende veículo e registra notificações em Cambé

A Polícia Militar do Paraná realizou, na noite de sexta-feira (30), uma Operação Lei Seca no município de Cambé, com foco na fiscalização de trânsito e na prevenção de acidentes.

A ação aconteceu na Avenida Roberto Conceição, no bairro Jardim Vila Rica, entre 21h e 3h, e contou com a atuação de equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da PM.

Durante a operação, um automóvel foi apreendido, após a constatação de que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao longo da fiscalização, também foram registradas três notificações de trânsito.

De acordo com a Polícia Militar, a Operação Lei Seca tem caráter preventivo e busca aumentar a segurança nas vias, reduzindo riscos para motoristas, pedestres e moradores da região.

A corporação reforça que a colaboração da população é essencial. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

A Polícia Militar do Paraná informa que seguirá promovendo ações de fiscalização em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de preservar vidas e manter a ordem no trânsito.