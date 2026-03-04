spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Corpo de homem desaparecido é encontrado em área de mata em Ibiporã

DestaquesRegiãoIbiporã
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

O corpo de Emerson Simplício, conhecido popularmente como “Fofinho”, foi encontrado na tarde desta terça-feira (3) em uma área de mata no município de Ibiporã, no norte do Paraná.

De acordo com informações repassadas no local, a vítima foi localizada por um morador da região que decidiu ajudar nas buscas após acompanhar o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros nos últimos dias.

Segundo o homem que encontrou o corpo, durante as buscas ele percebeu um forte odor vindo de uma área de vegetação, o que levou à identificação do local onde estava Emerson.

Corpo estava em estado avançado de decomposição

Conforme avaliação inicial das autoridades, o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido ainda no último sábado (28), data em que Emerson foi visto pela última vez.

Até o momento, não foi possível confirmar se há sinais de violência no corpo da vítima. A causa da morte deverá ser esclarecida após os procedimentos legais e exames periciais.

Homem estava desaparecido desde sábado

De acordo com relatos de familiares, Emerson Simplício enfrentava problemas mentais e desapareceu na manhã do último sábado.

Apesar da condição, ele possuía certa autonomia para realizar atividades do cotidiano e costumava sair de casa e retornar normalmente, já que conhecia diversos locais da região.

No entanto, a família relatou que Emerson não sabia ler nem reconhecer números ou letras, fator que aumentava a preocupação durante o período em que esteve desaparecido.

As circunstâncias da morte deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.

165
spot_img
Artigo anterior
Casa Civil Recebe Selo Inédito de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres
Casa Civil Recebe Selo Inédito de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres
Próximo artigo
Prefeitura de Cambé fará mutirão de atendimento do IPTU neste sábado (7)
Prefeitura de Cambé fará mutirão de atendimento do IPTU neste sábado (7)
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares