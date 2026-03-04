Corpo de homem desaparecido é encontrado em área de mata em Ibiporã

O corpo de Emerson Simplício, conhecido popularmente como “Fofinho”, foi encontrado na tarde desta terça-feira (3) em uma área de mata no município de Ibiporã, no norte do Paraná.

De acordo com informações repassadas no local, a vítima foi localizada por um morador da região que decidiu ajudar nas buscas após acompanhar o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros nos últimos dias.

Segundo o homem que encontrou o corpo, durante as buscas ele percebeu um forte odor vindo de uma área de vegetação, o que levou à identificação do local onde estava Emerson.

Corpo estava em estado avançado de decomposição

Conforme avaliação inicial das autoridades, o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido ainda no último sábado (28), data em que Emerson foi visto pela última vez.

Até o momento, não foi possível confirmar se há sinais de violência no corpo da vítima. A causa da morte deverá ser esclarecida após os procedimentos legais e exames periciais.

Homem estava desaparecido desde sábado

De acordo com relatos de familiares, Emerson Simplício enfrentava problemas mentais e desapareceu na manhã do último sábado.

Apesar da condição, ele possuía certa autonomia para realizar atividades do cotidiano e costumava sair de casa e retornar normalmente, já que conhecia diversos locais da região.

No entanto, a família relatou que Emerson não sabia ler nem reconhecer números ou letras, fator que aumentava a preocupação durante o período em que esteve desaparecido.

As circunstâncias da morte deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.