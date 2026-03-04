Prefeitura de Cambé fará mutirão de atendimento do IPTU neste sábado (7)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, realizará neste sábado (7) um mutirão de atendimento voltado aos contribuintes que desejam esclarecer dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O plantão será realizado das 8h30 às 13h, na sede da Secretaria de Fazenda, localizada na Rua Pará, nº 264. Durante o atendimento, os moradores poderão tirar dúvidas, buscar informações sobre o imposto ou protocolar impugnações relacionadas ao tributo municipal.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços para contribuintes que não conseguem comparecer ao atendimento durante a semana.

Atendimento regular durante a semana

Além do mutirão deste sábado, a Central de Atendimento do IPTU continua funcionando normalmente durante a semana, em horário comercial, também na sede da Secretaria de Fazenda.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Isenção do IPTU deve ser solicitada nos CRAS

A Prefeitura também informa que os pedidos de isenção total ou parcial do IPTU não são feitos na Secretaria de Fazenda. Esse serviço é realizado exclusivamente nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Os atendimentos para solicitação de isenção acontecem:

Terças e quintas-feiras: das 17h às 20h

das 17h às 20h Sábados: das 8h às 11h

O prazo para solicitar o benefício segue até 16 de março.

Quem pode solicitar a isenção

A possibilidade de isenção está prevista na Lei Municipal nº 1.953/2005. Para ter direito ao benefício, o contribuinte precisa atender a alguns critérios definidos pela legislação.

Podem solicitar a isenção:

Pessoas com mais de 60 anos

Pessoas com deficiência

Aposentados e pensionistas

Além disso, é necessário possuir apenas um imóvel, morar nele há mais de um ano e estar em situação de vulnerabilidade social.

Desconto ampliado no IPTU 2026

Outra medida anunciada pela Prefeitura de Cambé para o IPTU 2026 é a ampliação das condições de pagamento do imposto.

O desconto de 25%, considerado o maior da região, para quem paga o tributo à vista, também poderá ser aplicado no pagamento em até três parcelas, mantendo o mesmo percentual de abatimento.

Segundo a administração municipal, a medida busca facilitar a regularização do imposto e permitir que mais contribuintes aproveitem o desconto oferecido.

Canais de atendimento

Os moradores que desejarem mais informações podem buscar atendimento pelos seguintes canais:

Site: fazenda.cambe.pr.gov.br

fazenda.cambe.pr.gov.br Telefone: (43) 3174-2900

(43) 3174-2900 Endereço: Rua Pará, 264 – Secretaria de Fazenda

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Unidades do CRAS em Cambé para solicitar isenção do IPTU

CRAS Ana Rosa

(43) 3174-9364 | (43) 3174-9365

Avenida Antônio Raminelli, 1179 – Jardim Cambé IV

CRAS Campos Verdes

(43) 3174-9359 | (43) 3174-9360

Rua Monte Cristo, 170 – Jardim Campos Verdes

CRAS Novo Bandeirantes

(43) 3174-9356 | (43) 3174-9357

Rua Gabriel de Lara, 677 – Jardim Novo Bandeirantes

CRAS Santo Amaro

(43) 3174-2855 | (43) 3174-2856

Rua Dom Pedro I, 359 – Parque Manela

CRAS São Francisco

(43) 3174-9353 | (43) 3174-9354 | (43) 3174-9355

Rua dos Caçadores, 50 – Jardim São Francisco

CRAS Tarobá

(43) 3174-2803 | WhatsApp (43) 3174-2805

Rua Genésio Geraldo dos Santos, 451 – Jardim Tarobá