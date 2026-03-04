spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prefeitura de Cambé fará mutirão de atendimento do IPTU neste sábado (7)

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, realizará neste sábado (7) um mutirão de atendimento voltado aos contribuintes que desejam esclarecer dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O plantão será realizado das 8h30 às 13h, na sede da Secretaria de Fazenda, localizada na Rua Pará, nº 264. Durante o atendimento, os moradores poderão tirar dúvidas, buscar informações sobre o imposto ou protocolar impugnações relacionadas ao tributo municipal.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços para contribuintes que não conseguem comparecer ao atendimento durante a semana.

Atendimento regular durante a semana

Além do mutirão deste sábado, a Central de Atendimento do IPTU continua funcionando normalmente durante a semana, em horário comercial, também na sede da Secretaria de Fazenda.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Isenção do IPTU deve ser solicitada nos CRAS

A Prefeitura também informa que os pedidos de isenção total ou parcial do IPTU não são feitos na Secretaria de Fazenda. Esse serviço é realizado exclusivamente nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Os atendimentos para solicitação de isenção acontecem:

  • Terças e quintas-feiras: das 17h às 20h
  • Sábados: das 8h às 11h

O prazo para solicitar o benefício segue até 16 de março.

Quem pode solicitar a isenção

A possibilidade de isenção está prevista na Lei Municipal nº 1.953/2005. Para ter direito ao benefício, o contribuinte precisa atender a alguns critérios definidos pela legislação.

Podem solicitar a isenção:

  • Pessoas com mais de 60 anos
  • Pessoas com deficiência
  • Aposentados e pensionistas

Além disso, é necessário possuir apenas um imóvel, morar nele há mais de um ano e estar em situação de vulnerabilidade social.

Desconto ampliado no IPTU 2026

Outra medida anunciada pela Prefeitura de Cambé para o IPTU 2026 é a ampliação das condições de pagamento do imposto.

O desconto de 25%, considerado o maior da região, para quem paga o tributo à vista, também poderá ser aplicado no pagamento em até três parcelas, mantendo o mesmo percentual de abatimento.

Segundo a administração municipal, a medida busca facilitar a regularização do imposto e permitir que mais contribuintes aproveitem o desconto oferecido.

Canais de atendimento

Os moradores que desejarem mais informações podem buscar atendimento pelos seguintes canais:

  • Site: fazenda.cambe.pr.gov.br
  • Telefone: (43) 3174-2900
  • Endereço: Rua Pará, 264 – Secretaria de Fazenda

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Unidades do CRAS em Cambé para solicitar isenção do IPTU

CRAS Ana Rosa
(43) 3174-9364 | (43) 3174-9365
Avenida Antônio Raminelli, 1179 – Jardim Cambé IV

CRAS Campos Verdes
(43) 3174-9359 | (43) 3174-9360
Rua Monte Cristo, 170 – Jardim Campos Verdes

CRAS Novo Bandeirantes
(43) 3174-9356 | (43) 3174-9357
Rua Gabriel de Lara, 677 – Jardim Novo Bandeirantes

CRAS Santo Amaro
(43) 3174-2855 | (43) 3174-2856
Rua Dom Pedro I, 359 – Parque Manela

CRAS São Francisco
(43) 3174-9353 | (43) 3174-9354 | (43) 3174-9355
Rua dos Caçadores, 50 – Jardim São Francisco

CRAS Tarobá
(43) 3174-2803 | WhatsApp (43) 3174-2805
Rua Genésio Geraldo dos Santos, 451 – Jardim Tarobá

138
spot_img
Artigo anterior
Corpo de homem desaparecido é encontrado em área de mata em Ibiporã
Corpo de homem desaparecido é encontrado em área de mata em Ibiporã
Próximo artigo
Paraná Participa de Conselho para Novo Modelo Tributário
Paraná Participa de Conselho para Novo Modelo Tributário
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares