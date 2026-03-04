Paraná Participa de Conselho para Novo Modelo Tributário

O Estado do Paraná esteve presente na primeira reunião do conselho responsável por administrar o novo modelo tributário. A presença do secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, junto com auditores, reforçou o diálogo econômico e tributário em âmbito estadual.

Interesses do Paraná

Os representantes do Paraná estão acompanhando de perto cada fase de desenvolvimento do modelo tributário. Eles defendem os interesses do estado, assegurando uma participação ativa nas decisões que afetarão a arrecadação futura.

Importância do Conselho

O conselho tem um papel crucial na definição das normas que vão reger a arrecadação tributária nos próximos anos. Com a presença de estados como o Paraná, busca-se um equilíbrio nas decisões que favoreçam o desenvolvimento regional.

