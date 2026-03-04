Casa Civil Recebe Selo Inédito de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres

A Casa Civil do Estado conquistou o selo 'Nós Por Elas', tornando-se o primeiro órgão estadual a receber esta certificação. O reconhecimento é um marco importante na luta contra a violência de gênero e reflete o compromisso da instituição em promover os direitos das mulheres.

Importância do Selo 'Nós Por Elas'

O selo 'Nós Por Elas' é concedido com base em indicadores que avaliam o empenho das organizações em reduzir desigualdades e combater a violência contra mulheres. Essa certificação é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nós Por Elas (NPE), destacando iniciativas que promovem a igualdade de gênero.

Impacto da Certificação

A obtenção do selo pela Casa Civil não apenas reconhece esforços já realizados, mas também incentiva outras instituições a seguirem o mesmo caminho. Este avanço simboliza um passo significativo na busca por um ambiente mais igualitário e seguro para todas as mulheres.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br