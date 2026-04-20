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Polícia Militar impede abuso sexual e prende suspeito em flagrante no Pinheirinho, em Curitiba

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 19:29

Na madrugada deste domingo (19), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 13º Batalhão, realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de tentativa de abuso sexual no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

O caso ocorreu na Rua Izaac Ferreira da Cruz, quando uma equipe policial foi alertada por uma testemunha durante patrulhamento na região. Segundo informações, uma jovem de 23 anos foi abordada e ameaçada pelo suspeito logo após sair de um estabelecimento comercial, sendo forçada a entrar em uma área de mata próxima.

Os policiais agiram rapidamente, adentrando a vegetação e surpreendendo o agressor no momento em que iniciava a violência. O homem tentou fugir pelo matagal, mas foi perseguido e detido pelos agentes.

Imagens de câmeras de segurança da região foram recolhidas para auxiliar na investigação e confirmar o trajeto feito sob ameaça, além de ajudar na identificação do suspeito.

A vítima recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhada ao hospital, onde passou por avaliação médica e recebeu suporte especializado. O caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher da Polícia Civil para os procedimentos legais necessários.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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