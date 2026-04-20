Monique Medeiros se apresenta à polícia e retorna à prisão após decisão do STF

Monique Medeiros da Costa e Silva, acusada de envolvimento na morte do filho Henry Borel, se apresentou à polícia nesta segunda-feira (20), na 34ª Delegacia de Polícia, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão foi restabelecida após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada.

Após se entregar, Monique foi encaminhada ao Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, onde realizou exame de corpo de delito e participou de audiência de custódia. Em seguida, ela será transferida novamente para a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, local onde esteve detida anteriormente.

A soltura de Monique havia sido concedida em março, após o adiamento do julgamento dela e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. O pedido de relaxamento da prisão foi aceito devido ao atraso no processo, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu, e o ministro Gilmar Mendes determinou o retorno de Monique à prisão preventiva.

O caso Henry Borel ocorreu em março de 2021, quando o menino de 4 anos foi levado a um hospital particular após suposto acidente doméstico. O laudo do Instituto Médico Legal apontou múltiplas lesões por ação violenta. Investigações indicaram que Henry era vítima de agressões do padrasto, com conhecimento da mãe. Monique e Jairinho foram presos em abril de 2021 e respondem por homicídio e omissão de socorro.

O advogado de Monique, Hugo Novais, afirmou que a entrega foi feita em cumprimento à decisão judicial e que a defesa apresentou recursos ao STF. A equipe jurídica também avalia acionar a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos por supostas violações de direitos fundamentais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br