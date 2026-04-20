Brasil conquista prata com nova série de 5 bolas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Baku

O Brasil garantiu mais uma medalha de prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada neste domingo (19) em Baku, Azerbaijão. O conjunto brasileiro, composto por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Julia Kurunczi e Sofia Pereira, se destacou na apresentação com cinco bolas ao som de “Feeling Good”, interpretada por Michael Bublé.
O time brasileiro alcançou a nota 26.350, ficando atrás apenas da equipe de Israel, que conquistou o ouro com 26.650 pontos. O Azerbaijão completou o pódio, levando o bronze com 24.450 pontos.
Segundo a técnica Camila Ferezin, a medalha representa uma evolução do grupo, especialmente em um aparelho considerado desafiador. Ela destacou a importância do resultado para a busca pela vaga olímpica e ressaltou que o foco agora é ajustar detalhes para as próximas competições.
Na final mista, o Brasil apresentou coreografia assinada pela auxiliar técnica Bruna Martins, ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga. A equipe terminou em quinto lugar, com nota 25.950. Nesta apresentação, Nicole Pírcio substituiu Mariana Gonçalves. Espanha, Rússia e Bulgária ficaram com os três primeiros lugares, respectivamente.
No individual, Maria Eduarda Alexandre foi finalista nas provas de bola e fita, terminando em sétimo lugar em ambas. No geral, alcançou sua melhor marca, ficando na 12ª posição com 106.750 pontos. Bárbara Domingues, de Curitiba, terminou em 17º lugar, com 104.350 pontos.
O próximo desafio da equipe brasileira será o Pan-Americano de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, que servirá de preparação para o Mundial em Frankfurt, na Alemanha, em agosto. O evento mundial distribuirá três vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
