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Carga de R$ 10 milhões em celulares é apreendida na BR-369 entre Londrina e Cambé

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 16:20

Na tarde desta segunda-feira (20), uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de uma carga milionária de aparelhos celulares na BR-369, trecho entre Londrina e Cambé, no norte do Paraná.

A ação foi realizada pela Polícia Federal, com apoio de equipes de Cascavel e Londrina, além do Batalhão de Choque e do BPMoa da Polícia Militar do Paraná. A abordagem ocorreu após os agentes identificarem um caminhão trafegando em velocidade incompatível com a via, o que levantou suspeitas e motivou a fiscalização.

Durante a entrevista inicial, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou informações imprecisas sobre o destino da viagem. Ele afirmou apenas que seguiria para o interior do estado de São Paulo.

Na vistoria preliminar, foram encontrados armários de aço, conforme declarado pelo condutor. No entanto, ao aprofundar a inspeção, os policiais localizaram diversos volumes ocultos contendo grande quantidade de aparelhos celulares de origem estrangeira.

Ao todo, foram apreendidas mais de 80 caixas de eletrônicos, com valor estimado superior a R$ 10 milhões.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. Tanto o veículo quanto a carga foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal do Brasil.

A operação reforça a atuação integrada entre as forças de segurança e destaca a importância da cooperação no combate a crimes transfronteiriços e ao descaminho na região.

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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