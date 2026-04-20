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Chuva intensa afeta centenas de famílias em Ibiúna e Piedade, na região de Sorocaba

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 14:54

As cidades de Ibiúna e Piedade, localizadas na região de Sorocaba, interior de São Paulo, enfrentaram fortes chuvas durante o último fim de semana. De acordo com informações da Defesa Civil estadual, aproximadamente 703 famílias foram impactadas, sendo 653 em Ibiúna e 50 em Piedade.

Além da chuva intensa, ventos fortes contribuíram para o aumento dos danos, deixando moradores desabrigados e exigindo ações emergenciais. Para auxiliar as famílias afetadas, foram distribuídos kits de limpeza, itens de higiene pessoal e cestas básicas.

Nesta segunda-feira (20), a Defesa Civil informou que o tempo deve permanecer estável em todo o estado de São Paulo. A previsão aponta para elevação das temperaturas, influenciadas por um sistema de alta pressão atmosférica. Nas cidades da faixa leste do estado, as máximas devem variar entre 25°C e 30°C, enquanto nas demais regiões, os termômetros podem chegar a 35°C.

No interior paulista, há alerta para queda nos índices de umidade relativa do ar, podendo atingir valores inferiores a 30% em algumas localidades. Regiões como Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Araraquara podem registrar umidade abaixo de 20%. Já o litoral deve apresentar condições climáticas mais amenas durante todo o período.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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