Prefeito de Cambé anuncia reconstrução de ponte após rompimento de tubulação no Jardim São Paulo

Cambé, PR — O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, esteve presente na manhã desta quarta-feira no Jardim São Paulo, região que faz divisa com o Jardim Santo Amaro, para avaliar os danos causados pelo rompimento de uma tubulação da Sanepar. O incidente, que resultou em erosão sob o asfalto, culminou no afundamento de um ônibus da empresa TIL. Durante a visita, o prefeito anunciou a reconstrução de uma ponte no local, com obras previstas para iniciar em breve.

O rompimento da tubulação, que já é um problema crônico na região, causou transtornos significativos, incluindo a interrupção do fornecimento de água para parte da população. O prefeito explicou que o afundamento do asfalto ocorreu devido à erosão causada pela água, embora a superfície parecesse intacta. “O asfalto em cima parecia estar em boas condições, mas com a passagem do ônibus, ele cedeu”, afirmou Scheller.

Reconstrução da ponte e licitação

Em meio à notícia preocupante, o prefeito trouxe uma solução: a reconstrução da ponte local. Ele destacou que o projeto já está finalizado e que a licitação para a obra será realizada no dia 15 de abril. A nova estrutura será mais larga, visando evitar transtornos futuros. “Aqui é um problema de décadas. Contratamos uma empresa para elaborar o projeto, que já está pronto. Agora, precisamos de uma empresa séria para executar a obra”, explicou Scheller.

O valor estimado para a reconstrução é de aproximadamente R$ 3,5 milhões, recursos que já estão disponíveis. O prefeito fez um apelo às empresas interessadas em participar da licitação, ressaltando a importância de escolher uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo. “Às vezes, uma empresa picareta participa, ganha a licitação e não entrega o serviço. Precisamos de uma empresa boa para resolver isso de vez”, completou.

Impactos na comunidade

O rompimento da tubulação e o afundamento do asfalto afetaram diretamente os moradores dos bairros Jardim São Paulo e Jardim Santo Amaro, além de prejudicar o trânsito na região. A Sanepar, responsável pelo abastecimento de água, também foi alvo de críticas devido aos constantes problemas de interrupção no fornecimento. “Cambé já vem sofrendo muito com a Sanepar. Hoje, mais esse problema. Essas interrupções frequentes de água acabam sobrecarregando a tubulação, que acaba estourando”, comentou o prefeito.

A expectativa é que, com a reconstrução da ponte e a resolução dos problemas na tubulação, a região recupere a tranquilidade e a funcionalidade. O prefeito reforçou o compromisso da administração municipal em resolver questões estruturais que afetam a qualidade de vida dos moradores.

Informações adicionais

A licitação para a reconstrução da ponte está aberta a todas as empresas interessadas. O edital pode ser acessado no portal oficial da prefeitura. A obra deve começar logo após a seleção da empresa vencedora, com prazo para conclusão ainda a ser definido.