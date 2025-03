Ação integrada apreende caminhão com aparelhos celulares ocultos em Londrina/PR

Resumo: Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Companhia de Choque da Polícia Militar resultou na apreensão de um caminhão que transportava aparelhos celulares sem a devida documentação fiscal. O veículo continha um compartimento oculto no baú, onde foram encontradas cerca de 2.100 unidades do produto. O condutor, sua companheira e dois homens que escoltavam a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR.

Ação conjunta das forças de segurança Na cidade de Londrina, no norte do Paraná, uma operação integrada entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Companhia de Choque da Polícia Militar resultou na apreensão de um caminhão que transportava aparelhos celulares de forma irregular. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes identificaram indícios de compartimentos ocultos no veículo.

Escolta e tentativa de dissimulação De acordo com as autoridades, o caminhão estava sendo escoltado por um veículo GM/Tracker, cujo objetivo era garantir a segurança da carga. O condutor do caminhão informou inicialmente que transportava mercadorias lícitas, saindo de Santa Terezinha de Itaipu/PR com destino a Cajamar/SP. Entretanto, durante a inspeção do baú, os agentes localizaram um compartimento camuflado que continha trinta caixas, cada uma com aproximadamente 70 aparelhos celulares, totalizando cerca de 2.100 unidades sem comprovação fiscal.

Encaminhamento dos envolvidos e apreensão da carga Diante da irregularidade, o motorista do caminhão, sua companheira e os dois homens que faziam a escolta da carga foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Londrina para a adoção das providências legais. A mercadoria apreendida será periciada e posteriormente encaminhada para os procedimentos cabíveis conforme a legislação vigente.

A operação faz parte dos esforços das forças de segurança no combate ao contrabando e a outros crimes na região norte do Paraná. As autoridades reforçam a importância de a população colaborar com informações que auxiliem no combate a práticas ilícitas.