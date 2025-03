MiniCon comemora sua 20ª edição com a presença especial de Deadpool, em Londrina!

O maior encontro de colecionismo e cultura pop da região contará com a presença de Deadpoole e acontecerá no Átrio do Boulevard Shopping Londrina,no próximo domingo(16), das 11h às

18h.

👉De acordo com a organização da MiniCon, o evento é lugar ideal para

exibir sua criatividade e paixão pela cultura geek em um ambiente acolhedor e vibrante.

A MiniCon afirma ainda que haverá o sorteio de R$100 entre os fantasiados.Três sortudos levarão esse prêmio para casa!

🚗 Atrações Especiais: Além da presença de Deadpool, os visitantes poderão conferir

de perto a icônica “Belina dos Caça-Fantasmas” e a lendária “Kombi do Scooby-Doo”, recriando toda a nostalgia dos clássicos do cinema e da TV.

🎲 Miniaturas, Cultura Geek e Muito Mais: No evento, os participantes encontrarão uma variedade de Action Figures, dioramas, chaveiros, camisetas, numismática, itens de Anime, K-pop, impressão 3D, pelúcias, artesanatos exclusivos e muito mais.

Por que a MiniCon é única?

Segundo a organização, desde sua criação, a MiniCon tem conquistado o público com uma experiência

diferenciada, reunindo colecionadores, fãs e entusiastas da cultura POP em um

ambiente vibrante e dinâmico.

Planeje-se e saiba mais:

SERVIÇO:

Nome: 20ª MiniCon – Convenção de Miniaturas

Data: 16 de março de 2025 (terceiro domingo)

Horário: Das 11h às 18h

Local: Átrio do Boulevard Shopping Londrina

Contatos da organização:

Claudio Zaninelli: (43) 99175-6668

Danielle Alves Santos: (43) 99921-7781

Fabian Ito Kodani: (43) 99983-0255