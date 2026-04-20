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Assembleia Legislativa do Paraná realiza premiação do Selo Paraná de Excelência Orçamentária

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 13:29

A Assembleia Legislativa do Paraná será palco, nesta quarta-feira (22), às 14h, da cerimônia de entrega do Selo Paraná, uma certificação criada pela Secretaria da Fazenda do Estado para reconhecer órgãos públicos que se destacam na gestão orçamentária.

O Selo Paraná, desenvolvido pela Diretoria de Orçamento Estadual, valoriza iniciativas que transformam o planejamento financeiro em ações concretas e serviços para a população. A premiação segue critérios estabelecidos pelo Decreto nº 12.877, com o objetivo de aprimorar a administração dos recursos públicos em órgãos e entidades do orçamento fiscal estadual.

O processo de avaliação do Selo considera o Sucesso do Planejamento Orçamentário (SPO), analisando se os projetos previstos realmente se converteram em benefícios para a sociedade. Para isso, são utilizados indicadores objetivos que medem a execução orçamentária, a abertura de créditos adicionais e a gestão de passivos de exercícios anteriores.

Os órgãos participantes são avaliados em grupos semelhantes, de acordo com regras padronizadas, o que garante transparência e equidade no reconhecimento. O evento será realizado no Plenário Deputado Waldemar Daros, e as inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Escola de Administração Pública do Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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