Gabrielzinho disputa Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência em Madri

O nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, está entre os finalistas ao Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência, cuja cerimônia acontece nesta segunda-feira (20) no Palácio de Cibeles, em Madri, Espanha. O vencedor será definido por um painel de especialistas ligados ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Gabrielzinho, de 23 anos, é destaque na natação paralímpica e conquistou três medalhas de ouro no Mundial de Singapura 2025 nas provas de 100 metros costas, 200 metros livre e 50 metros costas, todas na classe S2, destinada a atletas com comprometimento físico-motor. Ele também detém o recorde mundial dos 150 metros medley S2, alcançado em Singapura, com o tempo de 3min16s26.

Atleta do Praia Clube, Gabrielzinho soma seis medalhas paralímpicas em sua carreira: três ouros em Paris 2024, além de dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Além do brasileiro, outros cinco atletas concorrem ao Laureus: os nadadores Simone Barlaam (Itália, classe S9) e David Kratochvíl (República Tcheca, classe S11), as atletas do atletismo Catherine Debrunner (Suíça, classe T53/54) e Kiara Rodríguez (Equador, classe T47), e a norte-americana Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas.

O Prêmio Laureus está em sua 26ª edição e já reconheceu outros brasileiros, como o ex-nadador paralímpico Daniel Dias, vencedor em 2009, 2013 e 2016.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br