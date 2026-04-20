Home / Esportes / Gabrielzinho disputa Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência em Madri

Gabrielzinho disputa Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência em Madri

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 20 de abril de 2026 12:19

O nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, está entre os finalistas ao Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência, cuja cerimônia acontece nesta segunda-feira (20) no Palácio de Cibeles, em Madri, Espanha. O vencedor será definido por um painel de especialistas ligados ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Gabrielzinho, de 23 anos, é destaque na natação paralímpica e conquistou três medalhas de ouro no Mundial de Singapura 2025 nas provas de 100 metros costas, 200 metros livre e 50 metros costas, todas na classe S2, destinada a atletas com comprometimento físico-motor. Ele também detém o recorde mundial dos 150 metros medley S2, alcançado em Singapura, com o tempo de 3min16s26.

Atleta do Praia Clube, Gabrielzinho soma seis medalhas paralímpicas em sua carreira: três ouros em Paris 2024, além de dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Além do brasileiro, outros cinco atletas concorrem ao Laureus: os nadadores Simone Barlaam (Itália, classe S9) e David Kratochvíl (República Tcheca, classe S11), as atletas do atletismo Catherine Debrunner (Suíça, classe T53/54) e Kiara Rodríguez (Equador, classe T47), e a norte-americana Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas.

O Prêmio Laureus está em sua 26ª edição e já reconheceu outros brasileiros, como o ex-nadador paralímpico Daniel Dias, vencedor em 2009, 2013 e 2016.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Leonardo Storck conquista título do Roland Garros Junior Series 2 ...
20 de abril de 2026
Foto:Rafael Martins / Londrina EC
Londrina empata com Ceará sem gols e segue sem convencer na Série ...
19 de abril de 2026
TV Brasil transmite ao vivo Sesi Araraquara x Santo André pela LB ...
19 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress