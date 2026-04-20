Inmet emite alerta de chuvas fortes e ventos intensos para Norte, Nordeste e Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja para chuvas intensas em nove estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. O aviso, classificado como de perigo, está em vigor desde a madrugada desta segunda-feira (20) e segue até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades de 60 a 100 quilômetros por hora, aumentando o risco de transtornos.

O órgão alerta para possíveis cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é sugerido desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Belém, no Pará, está entre os municípios mais afetados e decretou estado de emergência após registrar mais de 150 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Segundo a prefeitura, esse volume é considerado extremo e está entre os maiores dos últimos dez anos. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão atuando em conjunto para atender as famílias atingidas, reforçar abrigos, limpar canais e bueiros e realizar intervenções emergenciais nos pontos de alagamento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br