Assembleia Legislativa do Paraná realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Rotariano Paranaense

A Assembleia Legislativa do Paraná irá promover uma sessão solene em homenagem ao Dia do Rotariano Paranaense no dia 24 de abril, às 10 horas, no plenário da Casa de Leis. A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Anibelli Neto (MDB), reunirá lideranças e integrantes do movimento rotário de várias regiões do estado.

O evento destaca os 121 anos de fundação do Rotary International e reconhece a atuação dos clubes rotários do Paraná em áreas como educação, saúde, promoção da paz, saneamento e desenvolvimento comunitário. A data faz parte do calendário oficial do estado desde 2011 e é celebrada anualmente em 27 de abril, em referência ao primeiro clube do Paraná, o Rotary Club de Curitiba, criado em 1933.

A cerimônia conta com a participação dos quatro distritos rotários do estado: Distrito 4730 (Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e litoral), Distrito 4710 (Norte e Norte Pioneiro), Distrito 4640 (Oeste e Sudoeste) e Distrito 4630 (Noroeste). Cada distrito será representado por seus governadores para o ano rotário 2025-2026 e indicará associados para receber homenagens.

Durante a sessão, dez rotarianos de cada distrito, selecionados conforme critérios das lideranças regionais, receberão certificados de menção honrosa concedidos pela Assembleia Legislativa. Entre os homenageados estão personalidades como César Luis Scherer, com atuação internacional, e a desembargadora Lidia Maejima, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.

De acordo com o deputado Anibelli Neto, esta é a terceira edição da solenidade, que busca valorizar o trabalho voluntário e o impacto social promovido pelos rotarianos. O parlamentar destacou o compromisso dos clubes com o bem-estar coletivo e o lema “dar de si antes de pensar em si”, que orienta as ações do Rotary.

Após a solenidade, os participantes seguirão para um encontro de confraternização na Fundação da Unidade Rotária (FUR), em Curitiba, onde será realizada uma reunião comemorativa do Rotary Club de Curitiba Norte.

Serviço:

Sessão solene em homenagem ao Dia do Rotariano Paranaense

Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br