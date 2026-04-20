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Acidente na PR-445 em Londrina deixa dois feridos e mobiliza equipes de resgate

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 7:50

Um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (19) mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual na PR-445, em Londrina, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida por agentes da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), vinculada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com as informações oficiais, o sinistro ocorreu por volta das 17h, no km 72 mais 500 metros da rodovia. O atendimento foi finalizado às 20h10. As condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente, e o local não possuía restrição de ultrapassagem.

O acidente foi classificado como do tipo complexo e envolveu dois veículos com placas de Londrina: um Peugeot 207 e um GM Onix, ambos de cor prata.

No Peugeot 207, o condutor, um homem de 24 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Zona Norte de Londrina. Uma passageira de 20 anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi levada ao Hospital Evangélico da cidade. O motorista não realizou o teste do etilômetro devido ao encaminhamento hospitalar.

Já no GM Onix, a condutora, de 49 anos, não sofreu ferimentos e foi liberada no local. Dois passageiros que estavam no veículo, uma adolescente de 13 anos e um homem de 50 anos, também não apresentaram ferimentos.

Segundo o levantamento realizado no local, ambos os veículos trafegavam pela rodovia PR-445 quando, ao atingirem o trecho do km 72, envolveram-se no acidente, resultando em danos materiais e vítimas feridas.

Os veículos não apresentavam pendências administrativas e foram liberados no local. O Peugeot foi removido por guincho, enquanto o GM Onix seguiu por meios próprios.

As causas do acidente não foram detalhadas pelas autoridades e deverão ser apuradas.

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