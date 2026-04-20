Leonardo Storck conquista título do Roland Garros Junior Series 2026

O tenista mato-grossense Leonardo Storck, de 17 anos, sagrou-se campeão do Roland Garros Junior Series 2026 na categoria masculina. A final foi realizada neste domingo (19), na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, onde Storck venceu o colombiano Juan Miguel Bolivar por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.

Com a vitória, Leonardo Storck garantiu uma vaga na chave juvenil do tradicional torneio de Roland Garros, que acontece em Paris no final de maio. O jovem destacou o apoio da torcida e afirmou que o título é resultado de sua dedicação e foco durante toda a semana de competição.

Durante a cerimônia de premiação, o Memorial do Tênis Brasileiro (MTB) homenageou Alcides Procopio, pioneiro do tênis nacional, como o primeiro integrante do Hall da Fama da entidade. Procopio foi lembrado por suas conquistas históricas, como o primeiro título internacional de um brasileiro e sua participação fundamental no desenvolvimento do esporte no país.

O evento contou com a presença de representantes da Federação Paulista de Tênis, do MTB e de Aymeric Labaste, diretor do torneio e de Desenvolvimento Internacional de Roland-Garros.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br