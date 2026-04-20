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Hotéis e pousadas devem adotar check-in digital até segunda-feira

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de abril de 2026 2:33

Os estabelecimentos de hospedagem em todo o Brasil, como hotéis, pousadas e hostels, têm até esta segunda-feira (20) para implementar o check-in digital, por meio da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital. A medida, estabelecida pelo Ministério do Turismo, elimina o uso de formulários em papel, tornando o processo de recepção mais ágil e reduzindo custos operacionais para o setor.

O novo sistema digital permite que o hóspede preencha seus dados antecipadamente, utilizando o portal gov.br, e conclua o registro rapidamente, seja por QR Code, link compartilhado ou dispositivo fornecido pelo local de hospedagem. Para estrangeiros, não é necessário ter conta no gov.br. No caso de menores de 18 anos ou pessoas incapazes, o registro será vinculado ao responsável legal.

A obrigatoriedade do check-in digital está prevista na nova Lei Geral do Turismo, sancionada em 2025, e segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Ministério do Turismo ressalta que todos os estabelecimentos, independentemente do sistema de gestão utilizado, precisam se adaptar à nova plataforma.

Para facilitar a transição, o órgão disponibilizou materiais de orientação, incluindo vídeos explicativos sobre o processo de implementação do check-in digital. As informações completas e tutoriais estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério do Turismo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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