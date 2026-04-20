Onda de calor intensa coloca quatro estados em alerta máximo, segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma forte onda de calor que deve atingir os estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O aviso, que representa grande perigo, está em vigor desde domingo e segue até as 18h do sábado (25).

A área afetada vai desde o oeste do Mato Grosso do Sul, incluindo municípios como Corumbá, até a região noroeste do Rio Grande do Sul, abrangendo cidades próximas a Frederico Westphalen. O principal motivo do alerta é o risco à saúde, já que as temperaturas devem ficar cerca de 5ºC acima da média por mais de cinco dias consecutivos.

Segundo o Inmet, a semana entre 20 e 27 de abril começa com temperaturas máximas próximas dos 30°C, que devem diminuir gradualmente, principalmente na Região Sul. Santa Catarina deve registrar chuva fraca, enquanto o Paraná terá tempo estável e seco.

O Rio Grande do Sul, que há quase dois anos enfrentou enchentes em diversos municípios, pode ser afetado por um sistema de baixa pressão que traz risco de tempo severo, como temporais, chuvas intensas, rajadas de vento, raios e granizo. O oeste gaúcho pode acumular mais de 100 mm de chuva, além de ventos fortes entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Além disso, outras regiões do país também estão sob alerta. Uma faixa que vai do Acre ao Ceará pode registrar chuvas intensas, atingindo estados como Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Os maiores volumes de chuva na Região Norte devem ocorrer no oeste do Amazonas e em Roraima. No Nordeste, há previsão de até 100 mm de chuva em pontos isolados do Maranhão, Piauí e Ceará.

No Centro-Oeste, as condições do tempo são mais estáveis. No norte de Mato Grosso, pode chover até 40 mm, enquanto no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, as chances de chuvas rápidas e isoladas são mínimas, conforme previsão do Inmet.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br