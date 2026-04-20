Gabriel Araújo recebe Prêmio Laureus e faz história na natação paralímpica

O nadador mineiro Gabriel Araújo, de 23 anos, foi premiado nesta segunda-feira (20) com o Prêmio Laureus, considerado o maior reconhecimento do esporte mundial, durante cerimônia realizada no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha.

Natural de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Gabrielzinho foi o único brasileiro a conquistar o troféu nesta 26ª edição do Laureus. Ele superou outros cinco indicados na categoria de melhor atleta com deficiência, tornando-se destaque entre os principais nomes do esporte internacional.

Gabriel Araújo subiu ao palco para receber o prêmio e agradeceu à família e ao técnico Fábio Antunes pelo apoio em sua trajetória. O atleta destacou que a conquista é fruto de muito trabalho e dedicação, e afirmou que pretende seguir fazendo história na natação.

No último ano, Gabrielzinho foi tricampeão mundial paralímpico em Singapura nas provas de 50m e 100m costas, além dos 200m da classe S2, e quebrou o recorde mundial dos 150m medley. Nas últimas duas Paralimpíadas, ele conquistou seis medalhas, sendo três ouros em Paris 2024 e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Na votação da Laureus World Sports Academy, Gabriel venceu concorrentes de destaque como Simone Barlaam (Itália), David Kratochvíl (República Tcheca), Catherine Debrunner (Suíça), Kiara Rodríguez (Equador) e Kelsey DiClaudio (Estados Unidos).

Além de Gabrielzinho, outros brasileiros foram indicados em diferentes categorias, mas não venceram este ano. Rayssa Leal e Yago Dora concorreram ao prêmio de melhor atleta de esportes de ação, enquanto João Fonseca disputou na categoria revelação do ano. Os vencedores dessas categorias foram, respectivamente, Chloe Kim (EUA) e Lando Norris (Reino Unido).

O Laureus 2026 também premiou Carlos Alcaraz (Espanha) como atleta masculino do ano, Aryna Sabalenka (Bielorrússia) como atleta feminina, Lamine Yamal (Espanha) como jovem atleta, Paris Saint-Germain (França) como equipe do ano, entre outros destaques do esporte mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br