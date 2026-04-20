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Lula destaca liderança do Brasil em biocombustíveis durante evento na Alemanha

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Atualizado: 20 de abril de 2026 21:49

Durante visita à Alemanha nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou o papel de destaque do Brasil no desenvolvimento de biocombustíveis. A declaração foi feita no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, realizado em Hannover.

Lula afirmou que o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar no Brasil apresenta alta eficiência energética por hectare e uma das menores pegadas de carbono do mundo, reduzindo em até 90% as emissões em comparação com a gasolina. O presidente também destacou que, enquanto a União Europeia projeta atingir 50% de fontes renováveis em sua matriz energética até 2050, o Brasil já alcançou essa marca em 2025.

O chefe do Executivo brasileiro criticou as novas regras ambientais da União Europeia, que, segundo ele, desconsideram práticas sustentáveis do Brasil no uso do solo. Lula mencionou ainda a adoção de um mecanismo unilateral europeu para cálculo de carbono, que não leva em conta o baixo nível de emissões do setor produtivo brasileiro baseado em fontes renováveis.

Para Lula, essas medidas podem dificultar o acesso do consumidor europeu à energia limpa em um momento importante de transição energética. Ele defendeu a necessidade de padrões ambientais elevados, mas ressaltou que critérios que não consideram diferentes realidades acabam prejudicando os produtores brasileiros.

O presidente reforçou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e convidou investidores internacionais a apostarem no país, destacando o potencial brasileiro para fornecer energia limpa e de baixo custo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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