Cuba e EUA discutem embargo energético em reunião em Havana

Autoridades de Cuba confirmaram nesta segunda-feira (20) a realização de um encontro entre representantes cubanos e uma delegação dos Estados Unidos em Havana. Segundo Alejandro García, diretor-geral adjunto do Ministério das Relações Exteriores de Cuba para os EUA, o principal tema tratado foi a exigência do fim do embargo energético imposto ao país caribenho.

Durante a reunião, representantes americanos do Departamento de Estado e vice-ministros cubanos debateram questões bilaterais, com ênfase na suspensão das restrições que dificultam o fornecimento de combustível à ilha. García destacou que o diálogo ocorreu de forma respeitosa e profissional, sem imposição de prazos ou pressões, contrariando informações divulgadas por veículos de mídia dos EUA.

O diplomata cubano reforçou que as conversas são conduzidas com discrição devido à sensibilidade dos assuntos discutidos. Ele classificou o embargo energético como uma medida injustificada, que prejudica toda a população cubana e representa uma forma de coerção econômica internacional.

Desde janeiro de 2020, o governo dos Estados Unidos endureceu as sanções, classificando Cuba como ameaça à segurança nacional e autorizando punições a países que fornecem petróleo à ilha. Isso tem provocado escassez de combustível e impactado o dia a dia dos cubanos.

Cuba mantém a disposição para o diálogo com os EUA, desde que seja baseado no respeito mútuo e sem interferências. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel também afirmou recentemente que há possibilidade de cooperação em áreas como ciência, migração, meio ambiente e comércio, desde que as negociações ocorram em condições de igualdade e respeito à soberania.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br