Home / Destaques / Projeto monitora costões rochosos para garantir uso sustentável no litoral do RJ

Projeto monitora costões rochosos para garantir uso sustentável no litoral do RJ

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
3 Mins Read
Atualizado: 21 de abril de 2026 9:14

Pesquisadores da Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento realizam monitoramento regular dos costões rochosos em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O trabalho, que envolve mergulhos para contagem e identificação de peixes e outros organismos marinhos, busca fornecer dados científicos para orientar o manejo sustentável dessas áreas.

O levantamento, chamado de censo marinho, ocorre semestralmente em Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, e anualmente em Angra dos Reis. Os cientistas utilizam instrumentos para delimitar áreas e identificar espécies, incluindo peixes, corais, lulas, polvos e tartarugas marinhas. A região é considerada um ponto de alta biodiversidade devido à sua posição geográfica, que mistura águas frias do sul e quentes do nordeste.

Os costões rochosos são ecossistemas localizados na transição entre o mar e o continente, servindo de abrigo e fonte de alimento para diversas espécies marinhas e aves. Eles são predominantes do litoral do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, com fragmentos no Nordeste. A pesquisa também identifica espécies ameaçadas, como garoupas, meros, badejos, budiões, raias e tartarugas, algumas exclusivas do Brasil.

O projeto mantém diálogo com órgãos como o ICMBio para subsidiar decisões sobre turismo, pesca e limites de ruído de embarcações. Entre as recomendações, estão moratórias para espécies vulneráveis e distanciamento seguro de turistas em relação à fauna marinha.

Além do monitoramento, a equipe avalia o impacto das mudanças climáticas nos organismos das entremarés, como algas e mexilhões, utilizando sensores para registrar variações de temperatura. O objetivo é entender como esses ecossistemas reagem a extremos de calor, cada vez mais frequentes.

Na Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo, o uso sustentável é prioridade. Pescadores locais podem exercer a atividade para subsistência e comércio, mas a pesca industrial é proibida. A economia da região depende da pesca, que movimenta outros setores como fábricas de gelo, manutenção de embarcações e comércio de equipamentos.

O projeto também realiza ações educativas junto à comunidade, promovendo encontros em escolas e capacitações para pescadores e familiares, a fim de incentivar o manejo responsável dos recursos naturais.

Desde 2023, o Projeto Costão Rochoso conta com apoio da Petrobras, que renovou a parceria até 2026, investindo R$ 6 milhões. O objetivo é alinhar conservação ambiental com desenvolvimento social, mostrando que preservação e atividades econômicas podem caminhar juntas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Cármen Lúcia acompanha Moraes e vota por condenação de Eduardo Bo ...
21 de abril de 2026
Cuba e EUA discutem embargo energético em reunião em Havana
21 de abril de 2026
Onda de calor intensa coloca quatro estados em alerta máximo, seg ...
20 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress