Lula critica conflito no Oriente Médio e defende diálogo para evitar guerra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o conflito no Oriente Médio como uma “guerra da insensatez” durante conversa com jornalistas na Alemanha. Lula destacou que a situação poderia ter sido evitada caso as negociações entre Estados Unidos e Irã tivessem avançado, ressaltando que muitos problemas podem ser resolvidos sem o uso da força.

Segundo Lula, os Estados Unidos, por serem uma potência reconhecida, não precisam demonstrar força constantemente. Ele afirmou que acordos anteriores, como o firmado entre Brasil, Turquia e Irã em 2010, poderiam ter solucionado questões relacionadas ao urânio iraniano, mas não foram aceitos pelos americanos e pela União Europeia.

O presidente observou que a recusa desse acordo resultou na continuidade das discussões, que poderiam ter sido resolvidas há anos. Para Lula, as consequências desse impasse afetam diretamente a população, refletindo em aumentos de preços de produtos essenciais e combustíveis.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br